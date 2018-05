Diari de Girona i Caprabo et regalen una cistella amb una selecció dels millors productes gurmet d'alimentació saludable i bellesa de les marques pròpies de Caprabo. Per entrar participar-hi només cal que us feu seguidors de la pàgina Facebook de l'Alt Empordà.

D'entre tots els seguidors sortejarem una cistella de la compra! El proper 15 de juny anunciarem el/la guanyador/a,