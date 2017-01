El Consell contractarà més de 100 persones de l´atur

El Consell Comarcal del Baix Empordà contractarà 101 persones gràcies al Projecte Baix Empordà Genera, que consisteix en l´adequació d´espais verds, la millora d´infraestructures i l´impuls de l´administració que l´ens comarcal tira endavant en coordinació amb 29 ajuntaments de la comarca i gràcies al finançament de la Generalitat de Catalunya.

El projecte ha rebut una subvenció de més d´un milió d´euros per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Servei d´Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i el Fons Social Europeu.

El Consell Comarcal del Baix Empordà lidera el projecte Baix Empordà Genera per promoure l´ocupació de la comarca. El projecte permetrà d´una banda la contractació de 61 persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per desocupació, preferentment majors de 45 anys; i d´altra banda, 38 persones en atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció així com dos coordinadors.



Obrir possibilitats

Fonts del Consell Comarcal han explicat que l´objectiu del projecte és dinamitzar l´entorn social contractant persones amb baixa qualificació professional i en risc d´exclusió social, millorar el grau d´ocupabilitat i de professionalització dels contractats a través de les accions d´experiència laboral, afavorir la seva requalificació laboral a través de les accions formatives així com de la recuperació de competències transversals, i afavorir les opcions d´inserció posterior a través de la prospecció d´empreses d´àmbit local i comarcal.

El projecte permetrà executar diferents tasques de millora d´infraestructures, espais verds i tasques de suport administratiu a diversos municipis de la comarca. Per tant la contractació de les 101 persones serà en els àmbits de forestal, jardineria, paleteria, manteniment, pintura i suport administratiu. Els contractes tindran una durada d´entre sis i dotze mesos.



Brigada a petits municipis

Els municipis que formen part del projecte Baix Empordà Genera són Albons, Begur, Bellcaire d'Empordà, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní, Foixà, Fontanilles, Forallac, Gualta, Jafre, la Bisbal d´Empordà, la Pera, la Tallada, Mont-ras, Palau-sator, Palamós, Pals, Parlavà, Regencós, Rupià, Santa Cristina d'Aro, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, Vall-llobrega i Verges.

El Consell Comarcal del Baix Empordà també ha impulsat una brigada de 6 persones que donarà suport als petits municipis de la comarca durant tot l´any 2017.