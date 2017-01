Begur bonifica l´IBI urbà de 20 famílies nombroses o monoparentals

Un total de 20 famílies nombroses o monoparentals de Begur es beneficien enguany de la bonificació de l'impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana del municipi de l'any passat. La concessió de la bonificació, que pot arribar fins al 50% i afecta tant si en són propietaris com llogaters, ho ha acordat, per unanimitat, l'equip de govern de l'Ajuntament. Del total que haurien de pagar aquest any aquestes famílies, que puja a 8.791,03 euros, els ha abonat 3.462,38 euros, que representen el 39,4%. Així, hauran de pagar globalment 5.328,65 euros.

En concret, els números de la quota íntegra de la finca i de la bonificació són molt diversos. Així, per exemple, el que té la quota íntegra més baixa d'IBI, que puja a 197,05 euros, en té una rebaixa de 98,53, que representa el 50% del total. Per contra, el que té la quota més alta, que puja a 715,15 euros, té un estalvi de 178,79, que representa el 25%. La persona que aconsegueix un major estalvi, en concret 275,19 euros, té una rebaixa de la quota del 50%.

L'Ajuntament ha informat que els percentatges es fan d'acord amb els barems marcats en les ordenances fiscals, que van ser aprovades el mes de setembre passat. En general, la subvenció és quasi sempre del 50%, però aquest es redueix a la meitat, al 25%, quan el valor cadastral de la finca supera els 85.000 euros. Per aconseguir la bonificació, però, calen una sèrie de requisits, com per exemple està empadronat durant l'any anterior a l'exercici en el qual es demana la subvenció.