Oblida les receptes del metge en un robatori a Calonge i el detenen per onze fets

Hi ha lladres maldestres i aquest podria ser un exemple. I és que els Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols el van detenir perquè es va deixar les receptes del metge en un robatori a Calonge l'any passat.

Gràcies a això el van poder identificar, van emetre una ordre de recerca i captura i divendres el van poder detenir, curiosament en el carrer on havia comès els robatoris.

Els agents li van poder imputar onze fets. El jutge l'ha enviat a presó. El detingut és un home, de 57 anys, de nacionalitat algeriana i veí de Barcelona.

Es tracta d'un lladre multireincident a qui els Mossos de la zona ja coneixien perquè havia protagonitzat algun altre episodi curiós.

Tot arrenca quan a finals de l´any 2016, els Mossos van detectar un augment de robatoris amb força a interior de domicilis situats a la urbanització Treumal, de Calonge. En un sol carrer s'hi van cometre onze robatoris.

Tots els robatoris tenien un mateix modus operandi: el lladre buscava una finestra o balconada que no donés a la via principal, extreia les fulles de fusta o metàl·liques i un cop desmuntades, treia el vidre fent ús d´un tornavís



El lladre ocupava els domicilis

Els domicilis violentats eren apartaments de segona residència i, per tant, els propietaris no detectaven el robatori fins que tornaven o eren avisats per un veí. Fins i tot, en alguna ocasió, el lladre havia decidit ocupar-lo vist que no hi anava ningú.

Els agents van comprovar que el lladre, en un dels robatoris, es va deixar objectes personals i receptes mèdiques. Després d´identificar-lo, es va emetre una ordre policial per localitzar-lo i detenir-lo.

A quarts de cinc del 10 de febrer, una patrulla va localitzar a l´home buscat en el mateix carrer on havien succeït tots els robatoris.

El lladre, en detectar la presència policial, va intentar fugir corrents. Després d´una breu persecució a peu, els agents van aconseguir detenir-lo. Al detingut se li va intervenir una motxilla amb diversos utensilis per cometre fets delictius.

El detingut, amb múltiples antecedents, va passar el 13 de febrer a disposició del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Sant Feliu, el qual va decretar el seu ingrés a presó.