Traslladen el concert d´Antonio Orozco a l´espai Guíxols Arena

El concert del cantant Antonio Orozco, previst pel pròxim 14 d'agost a Sant Feliu de Guíxols, es farà finalment al nou espai Guíxols Arena. Segons va informar ahir el Festival de la Porta Ferrada, en un inici, l'actuació s'havia de fer a l'Espai Port, però davant «l'allau de peticions d'entrades» quan encara falta un mes i mig pel concert, la direcció d'acord amb l'artista ha optat per fer un canvi de recinte. A més, el concert d'Orozco serà el que donarà el tret de sortida a la 55a edició d'aquest festival. Les entrades adquirides per l'Espai Port seran igualment vàlides i l'organització reubicarà totes les localitats de grada, adaptant-les al nou espai. El concert començará a tres quarts d'onze de la nit per donar temps a arribar a totes aquelles persones que, per un motiu o altre, no s'hagin pogut assabentar del canvi d'espai. Les entrades disponibles pel Guíxols Arena es posaran a la venda dimecres, 5 de juliol als canals de venda habituals.

Situat darrere de l'institut Sant Feliu, a Vilartagues, el Guíxols Arena és un gran equipament de 9.723 metres quadrats, amb capacitat per a unes 8.000 persones i amb una graderia fixa de 3 metres d'alçària per a uns 1.500 espectadors.