Un jove cau d'uns 12 metres al mar fent la via ferrada de la cala del Molí de Sant Feliu

Rescat nocturn de Salvament Marítim i els Bombers a Sant Feliu de Guíxols.

Un jove s'ha precipitat poc després de la mitjanit d'uns 12 metres d'altura mentre feia la via ferrada de la cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols.

Malgrat la caiguda, el noi s'ha pogut agafar a unes roques i després de ser evacuat per mar, el SEM l'ha traslladat a l'hospital de Palamós ferit de poca gravetat. Segons Salvament Marítim, fruit de la caiguda, presentava hipotèrmia i possiblement, alguna cama trencada i les costelles fracturades. El jove té 23 anys i és de nacionalitat romanesa.

Els fets s'han desencadenat quan passaven uns vint minuts de la mitjanit en aquesta via ferrada, que molts usuaris aprofitant dies amb molta llum de la lluna la fan durant la nit.

Un grup de cinc persones es trobaven fent la via ferrada i el jove accidentat, ja estava al segon tram d'aquesta quan tot d'una ha caigut al mar.

Ràpidament, s'ha alertat el 112 i els testimonis han explicat que veien al jove que malgrat haver-se precipitat s'havia pogut aguantar en una roca.

Els Bombers han activitat els especialistes en rescats, els Grae que han anat fins a la zona i un cop han fet la via ferrada han comprovat que no era possible treure el noi de la zona des de terra.

Per aquest motiu, s'ha activat Salvament Marítim amb la Salvamar Sirius. Aquesta però com que el jove ha caigut en una àrea de difícil accés i rocosa on ha pogut arribar fins al punt on ell es trobava i per això, ha activat el zodíac que porta a l'embarcació.

Han pogut treure el jove de l'aigua i després l'han traslladat fins al port de Sant Feliu de Guíxols. Allà ja els esperaven dues ambulàncies del SEM.

El jove presentava hipotèrmia i fractures. El SEM l'ha evacuat ferit de poca gravetat fins a l'hospital de Palamós, on ha ingressat.

En les tasques d'emergències, també hi ha participat una patrulla de la Policia Local de Sant Feliu.