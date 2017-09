L´Ajuntament de Begur manté congelades les ordenances fiscals

Les ordenances fiscals de Begur de l'any vinent es mantenen totes elles congelades. Així ho va acordar, sense cap vot en contra, el ple municipal reunit dimarts. En l'impost de béns immobles (IBI) de naturalesa urbana, el ple va decidir dos tipus de gravamen, com es va preveure en els d'aquest any, davant el fet si l'Estat espanyol decideix o no actualitzar els valors cadastrals. Si no s'actualitzen, tot queda igual. Si s'actualitzen, i això vol dir a l'alça, Begur aposta per rebaixar el tipus de gravamen del 0,57 al 0,54 per evitar una puja cadastral.

L'Ajuntament va informar ahir que, fins ara, l'únic increment durant aquest mandat ha estat la taxa d'escombraries d'aquest any. Aquest increment es va fer a la domiciliària per poder «compensar», segons l'alcalde Joan Loureiro, el nou sistema de recollida selectiva domiciliària porta a porta, la qual va passar de 180 a 200 euros anuals. A més, les ordenances fiscals de l'any vinent mantenen les mateixes bonificacions o exempcions d'altres anys.