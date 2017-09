Les obres de la plaça del Lledoner posen al descobert la muralla de Torroella

Les obres que s'estan duent a terme a la plaça del Lledoner de Torroella de Montgrí han posat al descobert una part de la muralla de l'edat mitjana del nucli antic de Torroella de Montgrí.

El regidor d'Urbanisme, Jordi Colomí (UPM), ha explicat que s'ha documentat la troballa i que ara la Generalitat s'ha de pronunciar per decidir què se'n fa. Colomí ha exposat que, en principi, l'administració catalana es pronunciarà la setmana que ve, cosa que afavoreix l'execució de l'obra ja que no s'haurà de parar a l'espera que hi hagi la decisió de la Generalitat.

Aquest dimecres al matí, responsables de l'àrea d'Urbanisme i Patrimoni de l'Ajuntament van reunir-se amb responsables de l'empresa que executa les obres de remodelació de la plaça per coordinar les tasques de documentació, les quals han de passar a la Comissió de Patrimoni de la Generalitat. En tot cas, l'Ajuntament també estudia quèfer per posar en valor la troballa.

Arran d'aquesta actuació, el carrer del Mar des del c. del Carme fins a la Plaça del Lledoner quedarà restringit a la circulació fins avui al migdia, aproximadament, ha informat l'Ajuntament.

Com a vies alternatives es poden utilitzar el carrer Carme i Falçot. Les obres de remodelació de la plaça van començar la setmana passada i tenen un cost de 141.744,63 euros, més IVA, i hi ha una subvenció de la Diputació de 39.647 euros.