Sant Feliu aprova la partida per instal·lar les càmeres de control

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guixols va aprovar dijous inversions per valor d'1.195.040 euros en el que es coneixen com a Inversions Financerament Sostenibles i es finançaran, en base a aquest concepte, projectes que el Govern local tenia interès en impulsar, com les càmeres de videovigilància, l'aparcament a l'antiga Agglotap –el projecte del qual també es va aprovar al ple del dijous– o millores en la tramitació electrònica. També es destinen diners en matèria d'estalvi energètic, tant de la gestió dels consums com de canvi d'aparells obsolets com les calderes d'alguns equipaments.

El detall de les inversions sostenibles aprovades és: impuls i difusió de la tramitació electrònica, 156.000 euros; sistema d'informació geogràfic corporatiu, 50.000 euros; aparcaments de vehicles a l'antiga Agglotap, 378.185 euros; videocàmeres de control d'accessos, 277.584 euros; millores en edificis municipals, 159.270 euros; substitució de llumeneres a Sant Pol, 16.431 euros; i inversions en el control energèntic edificis municipals, 157.570 euros, han informat fonts municipals.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Vilà (ERC), ha explicat que les càmeres de videovigilància són lectors de matrícules que tindran dos àmbits d'actuació: per un costat, se'n col·locaran a les entrades a la localitat en punts estratègics; mentre que per l'altre es col·locaran per controlar les zones restringides al pas de vehicles, principalment al centre del casc urbà.

Vilà ha exposat que la Policia Local ganxona va elaborar un informe on recomanava la instal·lació de les càmeres de control als accessos a la localitat ja que és una eina molt eficaç en temes de seguretat. El regidor també ha recordat que els municipis veïns de Platja d'Aro i Santa Cristina d'Aro ja en tenen d'instal·lades i s'hi ha fet evident aquesta eficàcia de cares a vetllar per la seguretat. El regidor de Seguretat Ciutadana ha explicat que li agradaria que aquestes càmeres ja estiguessin en funcionament la propera primavera. En tot cas, ha explicat que les inversions sostenibles han d'estar contractades abans del darer dia d'aquest any, de manera que allò que és segur és que tant les càmeres com les altres actuacions aprovades en el ple de dijous s'executaran durant el proper any.