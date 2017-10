La Bisbal recupera avui els actes de la Festa Major suspesos pels atemptats

La Bisbal d'Empordà recuperarà avui els actes de la Festa Major d'aquest estiu que es van suspendre arran dels atemptats de Barcelona i de Cambrils, i pels quals al Generalitat va decretar tres dies de dol oficial a tot Catalunya. Això va afectar els actes del darrer dia de la Festa Major bisbalenca, els del 18 d'agost.

Així, la Festa Major de Tardor concentrarà totes les activitats avui. La celebració, coordinada per l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament, compta amb la col·laboració de les entitats bisbalenques que han volgut recuperar els actes que van haver de ser anul·lats l'agost passat. Als actes d'avui cal afegir-hi dues activitats que, per raons de calendari, no s'han pogut encabir en la mateixa data: el concert Serenata.cat de La Principal de la Bisbal i la Nit d'havaneres amb Port Bo i Peix Fregit, que es farà al desembre.

La jornada començarà amb una nova sessió del cicle Contacontes Oriol Canals amb Una cabreta no tan boja, a càrrec de Tirita Clown. A partir del migdia, el col·lectiu Indivendres, amb la col·laboració de La Moguda, recuperarà parcialment el concert que hi havia previst a l'escenari de barraques el passat 18 d'agost. Seran dues actuacions musicals en horari de vermut, a càrrec de Medusa Box i Los Retrovisores

La Festa Major de Tardor continuarà a la tarda: a la plaça de l'Ajuntament, els Amics de l'Àliga han preparat una cercavila amb les àligues de Torrella de Montgrí i la Bisbal. La celebració clourà amb el Correfoc Xiqui dels Dracs.