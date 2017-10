Mor un home de 90 anys a Jafre en ser atropellat per un tot-terreny

Nou accident de trànsit mortal a les comarques de Girona. Ahir al matí, un tot-terreny va atropellar mortalment un home de 90 anys mentre creuava la travessera de la GI-634 al seu pas pel poble de Jafre. Aquest sinistre eleva fins a 39 el nombre de víctimes mortals a les carreteres gironines des del començament d'any, sumant tant els accidents que han tingut lloc en vies urbanes com interurbanes. La víctima, Ricard Hugas Oliveras, tenia 90 anys i era veí de la Bisbal d'Empordà. Tot i això, tenia família a la població on es va produir el sinistre.

Aquest atropellament va produir-se pels volts de tres quarts de nou del matí a l'altura del quilòmetre 3,2 de la GI-634, via que uneix Colomers amb Verges. Les causes de l'accident es troben sota investigació dels Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) i, segons les primeres informacions, l'accident de trànsit va tenir lloc quan l'home creuava la carretera d'esquerra a dreta en un pas de vianants amb semàfor que hi ha en una corba pronunciada a l'entrada de Jafre venint de Verges.

Es dona el cas, segons van relatar testimonis a la policia, que el semàfor dels peatons hauria estat en vermell en el moment del succés. El tot terreny, un Land Rover Freelander, estava circulant per la via i en aquell moment no va poder esquivar la víctima que travessava el vial. El conductor es va aturar per assistir a la víctima i ràpidament es van activar els serveis d'emergències. Els serveis mèdics del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida. En total s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del SEM.