Un jove queda ferit lleu al bolcar amb el seu cotxe a Bellcaire d´Empordà

Un jove de 23 anys ha resultat ferit després de bolcar amb el seu cotxe prop de la localitat de Bellcaire d´Empordà.

L´accident de trànsit ha succeït al voltant d´un quart de dues del migdia, a la gi-632, quan el vehicle ha sortit de la via a l'alçada del quilòmetre 4,5 i just després de realitzar diverses voltes de campana.

Fins al lloc on s'ha donat el succés s´hi han desplaçat tres dotacions de Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) així com els Mossos d´Esquadra, per tal de poder-se fer càrrec de la situació. El conductor del cotxe ha quedat ferit lleu i ha estat evacuat immediatament fins a l´Hospital de Figueres en una de les ambulàncies.