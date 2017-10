La desconnexió d´una línia elèctrica deixa 3.100 abonats sense llum

Uns 3.100 abonats de la Bisbal d'Empordà i Corçà van veure's afectats ahir a la tarda per la desconnexió d'una línia elèctrica, van informar fonts de la companyia Endesa. Puntualment, hi podria haver afectats d'altres municipis de l'entorn, com ara a Cruïlles, si bé el gruix principal dels abonats que durant una estona es van quedar sense subministrament elèctric va ser els de la Bisbal.

La companyia va informar que la desconnexió de la línia es va produir a un quart de cinc de la tarda i el servei es va recuperar totalment a tres quarts de set del vespre.

Les fonts d'Endesa van precisar que la desconnexió de la línia elèctrica hauria estat provocada perquè els cables que la composen s'haurien tocat arran del vent que bufava ahir a les comarques gironines. Davant d'aquesta situació, van explicar les fonts de la companyia elèctrica, la línia es desconnecta de forma automàtica.