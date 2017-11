La flota de gamba de Palamós inverteix 600.000 euros en les noves portes d´arrossegament

Les 17 embarcacions que integren la flota de la gamba del port de Palamós han invertit 600.000 euros per canviar les portes d'arrossegament per unes que tenen un menor impacte sobre el fons marí. El patró major de la confraria de Palamós, Antoni Albalat, ha explicat que en quatre de les embarcacions la renovació es va fer abans de l'estiu i que, ara, ha estat el torn per a les 13 restants. El port de Palamós compta amb un total de 24 embarcacions d'arrossegament, de manera que n'hi ha set que mantindran les portes que ja tenen. En tot cas, ha precisat el patró major, aquestes barques no van a la gamba i en el fons marí que treballen les portes d'arrossegament no hi són tan danyines. En aquest sentit, ha precisat que de moment no es planteja que les hagin de canviar, però que en el futur podria valorar-se.

La mesura de renovar les portes d'arrossegament per unes de disseny hidrodinàmic que redueix l'impacte sobre el substrat marí sorgeix del pla de gestió de la gamba per garantir-ne una pesca sostenible.

Dels 600.000 euros que ha costat el canvi, la meitat l'ha posat els armadors i l'altre 50% ha arribat en forma de subvenció del Fons Europeu Marítim i Pesquer –aquesta ajuda representa el 71% de les subvencions que el Fons Europeu ha repartit a les confraries gironines per la línia de limitació de l'impacte de la pesca al medi marí i adaptació de la pesca a la protecció d'espècies, ha informat l'entitat pesquera de Palamós–. Arran del pla de gestió es va detectar el fort impacte que les portes d'arrossegament causava al fons marí, cosa que es pretén reduir amb les noves.

El pla de gestió de la gamba vermella segueix endavant i, per exemple, hi ha previst un nou seguiment amb aparells oceanogràfics que mesuraran la capacitat de resuspensió de sediments de la flota pesquera. L'avaluació d'aquests nous paràmetres podrà conduir a la incorporació de noves mesures de millora.