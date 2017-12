Begur posarà una caldera de biomassa per a l´escola Doctor Arruga i el pavelló

L'Ajuntament de Begur instal-larà una caldera de biomassa per donar servei d'energia a l'escola Doctor Arruga i al pavelló municipal. Per fer-ho possible, el govern ha previst dins el pressupost de l'any vinent una partida de 150.000 euros. Però, a més, segons va acordar en el ple d'aquesta setmana per unanimitat, s'ha encarregat la gestió de la licitació del projecte a la Diputació de Girona, que és la que ha buscat ajuts a Europa per tirar endavant la reconversió de calderes de gasoil en biomassa arreu de la demarcació.