La Bisbal obre la biblioteca local a l´antic escorxador a l´espera d´una resolució judicial

La Bisbal d'Empordà va obrir ahir al vespre, amb un acte festiu, les portes de la nova biblioteca local ubicada de manera temporal a l'edifici de l'antic escorxador. L'acte d'obertura es va iniciar a dos quarts de vuit del vespre amb una visita a les instal·lacions i amb la presentació del llibre Roba estesa de l'escriptor David Vila. Més tard, els assistents van poder gaudir d'un piscolabis musical amb el cantautor local Mazoni. «Teníem moltes ganes que arribés aquest dia, perquè tot i ser una solució provisional és molt digne», va destacar l'alcalde, Lluís Sais (ERC).

I és que aquest espai de 350 metres quadrats amb gran valor patrimonial per al municipi forma part del complex que havia d'acollir la Biblioteca Central Comarcal juntament amb l'edifici que s'hi va construir al costat. Les obres, però, van quedar aturades l'any 2012 a causa d'una sentència que declara que dues de les quatre façanes de l'edifici estan en situació irregular. «L'antic escorxador no estava afectat judicialment i, veient que tot plegat anava per llarg i que la biblioteca del poble necessitava més espai, vam decidir rehabilitar-lo», va explicar Sais, qui va recordar que per iniciar aquests treballs van haver de superar diversos obstacles. L'empresa que va obtenir el contracte per a la consolidació d'aquest equipament es va declarar en concurs de creditors. Per aquest motiu, el consistori va haver de licitar i adjudicar de nou aquesta actuació.

Paral·lelament, l'Ajuntament va haver d'afrontar també la liquidació del contracte amb l'empresa Arcadi Pla SA, encarregada de construir el nou edifici. Una liquidació que es va fer de mutu acord, que es va materialitzar el juliol passat i a petició de l'empresa constructora, que va al·legar que fa cinc anys que les obres estan aturades en espera que es resolgui si finalment el nou edifici ha d'anar a terra en executar-se una ordre d'enderroc. Tot i que en un inici aquesta empresa demanava més de 134.000 euros per les diverses despeses que ha tingut des que es va parar la construcció, finalment, el consistori va arribar a l'acord de pagar 59.900 euros.

A canvi, el contractista va haver d'executar aquelles obres mínimes necessàries per a l'adequació de l'entorn de l'antic escorxador, les quals ja estaven previstes en el contracte, així com altres treballs com la reparació parcial de la paret de tanca a conservar o la formació d'una franja pavimentada per assegurar l'accés a la biblioteca provisional amb condicions de seguretat i accessibilitat.



Més personal

La rehabilitació de l'Antic Escorxador va acabar el 20 de setembre i disposa d'una bústia de recollida de llibres, d'un espai informàtic amb diversos equips i de més personal. A més, inclou també una sala per a reunions i conferències i un espai que se cedirà a l'Escola de Circ.

Mentrestant, l'Ajuntament seguirà esperant una resposta del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, on l'Ajuntament va entrar un incident d'impossibilitat d'execució de sentència per no haver d'enderrocar la part de l'edifici de la biblioteca central comarcal. «No tenim ni idea de com pot acabar tot plegat, però va per llarg», va dir Sais.