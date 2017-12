Un incendi crema tres bungalous d´un càmping de l´Estartit

Tres bungalous del càmping Castell Montgrí de l'Estartit van cremar dijous a la nit i dos més van resultar afectats. Els Bombers van rebre l'avís, quan passaven quatre minuts de les onze de la nit, que hi havia un incendi al càmping de l'Estartit ubicat al quilòmetre 5 de la carretera GI-641. Ràpidament s'hi van desplaçar amb sis dotacions. Tot i això, tres bungalous van quedar totalment cremats i dos més van patir diverses afectacions de les flames.

Sortosament, en el moment del succés no hi havia ningú a la zona i, per tant, no es van haver de lamentar ferits. Cap a dos quarts d'una de la matinada el van donar per apagat. Les causes de l'incendi s'investiguen.