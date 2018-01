L'Ajuntament de Begur compra un radar mòbil per a la Policia Local

La Policia Local de Begur comptarà, en breu, amb un equip de radar mòbil amb la finalitat de lluitar contra les infraccions de velocitat al municipi. L'Ajuntament ha informat que ha comprat el nou aparell arran de les queixes veïnals per posar fre a la gent que corre massa i, al mateix temps, per no haver de fer front a l'alta velocitat amb la col·locació de ressalts, ja que perjudica a tothom, fins i tot als conductors responsables. «És un aparell dissuasiu per lluitar contra els conductors imprudents i, per tant, reduir les probabilitats d'accidents», ha recordat el regidor de Seguretat Ciutadana, Martí Aldrich.

L'Ajuntament de Begur ha comprat l'equip de radar mòbil, segons acord de la junta de govern, a l'empresa Dextron. L'aparell, d'última generació i de petites dimensions, compta amb una tecnologia molt desenvolupada. El radar té un sistema autònom i portàtil que combina la detecció de velocitat per làser, la imatge digital i l'arxiu de dades. Podrà funcionar de dia i de nit i el seu àmbit d'actuació és de 100 metres per cada banda.

Ara, un cop sigui subministrat el radar, que es preveu per a finals de gener, hi haurà un temps de prova per part dels policies, especialment als punts més calents del municipi, és a dir, els llocs amb més accidents i on hi ha més queixes de veïns pels vehicles que circulen a gran velocitat, ha informat l'Ajuntament. Aquests primers controls han de servir d'estudis previs a la seva implantació.

«Inicialment no es sancionarà», ha assenyalat Aldrich, cosa que sí que es farà més endavant, un cop fet l'estudi, complementat posteriorment amb una campanya informativa i de sensibilització per la circulació a velocitats moderades.