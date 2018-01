Sorprèn els lladres quan feien un forat per entrar a robar-li a la joieria

Enxampats pel mateix propietari del local mentre feien un butron per robar en una joieria de Platja d'Aro. Això és el que els va passar a tres lladres que els Mossos d'Esquadra van detenir per intentar robar en aquest establiment. La detenció feta aquest dijous passat va anar a càrrec dels agents de l'Àrea Regional d'Investigació Criminal (AIC) de la Regió Policial de Girona. Els arresats són tres homes de nacionalitat albanesa i romanesa, d'entre 32 i 40 anys i van quedar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte de robatori en força en grau de temptativa.

Els fets es remunten al migdia del 20 de desembre quan el propietari d'una joieria de Platja d'Aro va alertar als Mossos que estava escoltant cops a la paret que separa el seu establiment d'un local abandonat adjacent, i que davant aquests fets va anar a comprovar que succeïa. El joier va veure com dos homes marxaven del lloc i que havien començat a fer un forat a una de les parets del local abandonat, amb intenció de poder accedir posteriorment a la joieria.

Diverses patrulles dels Mossos es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar una furgoneta amb diverses eines que els autors del butró haurien utilitzat. Molt a prop de la joieria, els investigadors van localitzar un turisme de lloguer que havia estat llogat, amb identitat falsa, per un home a qui li constaven antecedents per fets similars. Els investigadors van identificar tres homes com a presumptes autors del robatori, i van comprovar que els tres s'haurien desplaçat per la zona diversos dies de manera conjunta amb la furgoneta i el cotxe de lloguer.

El dia 11 de gener els agents van localitzar i detenir els autors dels fets a Esplugues de Llobregat. Els detinguts, amb antecedents, van passar a disposició del Jutjat d'Instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat i el jutge va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.