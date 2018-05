Organitzen a Begur una recollida de roba i aliments per als refugiats a Grècia

L'associació Amb les Teves Mans ha endegat a Begur una campanya de recollida d'aliments i roba a favor dels refugiats d'Atenes i Lesbos.

Els punts de recollida són als supermercats Jodofi i Spar del municipi, com també al mateix ajuntament. A més, també hi ha col·laborat el club d'arts marcials Bugan amb un torneig d'arts marcials el dissabte passat al pavelló, on l'entrada es pagava amb aliments. La campanya es clourà el 8 de juny i, seguidament, l'entitat organitzadora, que presideix el mossèn del municipi, Josep Taberner, ho entregarà a dues entitats perquè ho portin als campaments de refugiats.

Per al campament d'Atenes, que es gestiona a través de l'entitat Holes in the Borders, es demana arròs, cuscús, oli, gel de bany, paper higiènic, llegums, conserves, llet en pols i xampú. Per la campament de Lesbos, que es fa a través d'Attika Human Support, es necessita alimentació infantil, xampú i condicionador de cabell i pantalons i esportives d'home.



La situació segueix malament

Des de l'entitat impulsora es recorda que «encara que no siguin notícia, a Grècia continuen arribant barques plenes de gent en busca de refugi. La situació empitjora, els campaments estan molt per sobre de les seves capacitats».