Falten famílies d'acollida per a llebrers maltractats

L'ONG Galgos112 fa una crida perquè hi hagi més famílies d'acollida a les comarques gironines que estiguin disposades a tenir gossos llebrers i podencs maltractats i abandonats mentre es recuperen físicament i psicològicament i se'ls busca qui els adopti. La presidenta de l'associació, amb seu a Sant Feliu de Guíxols, Esther Callol, ha lamentat que a la demarcació de Girona hi hagi únicament tres famílies d'acollida: la seva a Sant Feliu, una a Palafrugell i una a Sarrià de Ter; una xifra que no és suficient i que contrasta amb les que tenen a d'altres territoris d'Espanya, com per exemple a Jaén, una zona on s'utilitzen molts llebrers i podencs per a la caça.

L'Esther explica que l'entitat no rep cap subvenció pública i que es finança amb les quotes dels 250 socis que té arreu d'Espanya, el teaming –donacions d'un euro al mes–, aportacions voluntàries i venda de productes de Galgos112. Amb aquestes aportacions, l'ONG paga les intervencions quirúrgiques que en molts casos s'han de fer als gossos –normalment, traumatològiques– i que tenen un cost mínim de 1.000 euros. Quant a les famílies d'acollida, aquestes només s'han de fer càrrec de l'alimentació, mentre que les despeses mèdiques o d'altres les assumeix Galgos112.

A més de l'adopció d'aquests gossos de caça –en els deu anys de Galgos112, han aconseguit l'adopció d'uns 5.000 llebrers i podencs a Espanya i d'altres països europeus, els Estats Units i Canadà–, l'organització treballa per donar a conèixer què els passa, com ara que són abandonats o tirats en pous quan s'acaba la temporada, amb els danys que això els provoca, a més que són atropellats i passen gana. També són animals en ocasions maltractats perquè els han picat, cridat o han viscut en condicions molt precàries.

L'Esther explica que aquests maltractaments els deixen danys psicològics i, per exemple, s'ha trobat amb gossos que han orinat i defecat en veure un avi amb un bastó o persones vestides amb granotes blaves i botes, recordant situacions d'agressions. I deixa clar que si els llebrers són porucs és a conseqüència dels maltractaments que han patit ja que ella n'ha criat de ben petits i són simpàtics i gens espantadissos. Quant al seu estil de vida, tot i ser reconeguts per la seva velocitat , l'Esther precisa que no necessiten corre i que són un excel·lent animal de companyia a les ciutats perquè no borden, dormen molt i són nets.

Per contactar amb Galgos112 es pot fer a través de les xarxes socials, a través del web www.galgos112.es o a través del correu electrònic de l'associació, info@galgos112.com.