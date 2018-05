L'Ajuntament demana més vegetació en la restauració del talús de sa Conca

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro està enllestint la resolució sobre la restauració del talús danyat a sa Conca per unes perforacions il·legals, i il·legalitzables, realitzades el febrer de l'any passat pel promotor Galileu 136 SL, societat lligada al futbolista Xavi Hernández.

Els serveis tècnics de l'Ajuntament, que van visitar els treballs divendres passat i aquest dilluns, valoren positivament la fonamentació que s'ha fet en la part malmesa del talús; si bé requeriran a la societat promotora que reforci la presència de vegetació i que la superfície sigui més irregular perquè es va detectar que era excessivament homogènia respecte de l'estat que presentava abans de la perforació, han informat fonts municipals.

La inspecció dels tècnics municipals d'aquests dos dies i el seguiment que han fet dels treballs de restauració els ha permès comprovar que el talús presenta solidesa, la textura adequada i la recuperació de volum, de manera que si hi ha precipitacions no quedarà tot desfet.

Les consideracions que s'hi faran són les ja esmentades de reforçar la presència de vegetació –ahir al migdia, hi havia diverses canyes plantades, com mostren les imatges d'aquesta informació– i que el terreny d'aquesta part de baix del talús era més irregular.

A primera vista, però, aquests detalls no s'aprecien ja que gran part del talús –fins a l'accés obert a uns sis o set metres d'alçada– està recobert per una tela, biodegradable segons les fonts municipals, que ha d'ajudar a assentar la vegetació que s'hi planti.

L'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro va obrir l'any passat aquest expedient de restauració de la realitat física alterada després que comprovés que el promotor perforava la part de baix del talús per obrir-hi un accés que connectés amb el xalet que hi ha a dalt. Aquesta actuació no tenia llicència d'obres i s'executava en una zona verda de titularitat pública. L'accés que ara s'ha obert, a uns set metres d'alçada, és legal, té llicència d'obres i es troba dins de la propietat privada.