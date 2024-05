El Consell Comarcal de la Selva inicia la tercera edició del projecte Patis Artístics

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Selva ha donat el tret de sortida de la tercera edició del projecte Patis Artístics Després de la bona acollida que ha tingut aquest projecte en les seves dues edicions, aquest mes de maig ha iniciat la tercera edició amb noves propostes artístiques. Aquest projecte comarcal té per objectiu acostar la cultura als joves de 12 a 18 anys a través d’espectacles de petit format durant les hores del pati dels centres d’educació secundària. La primera actuació d’aquest 2024 serà a l’institut de Tossa de Mar amb l’espectacle de dansa urbana de Like a dream.

Enguany, a banda de les actuacions als patis, es vol seguir promovent les accions que s’encaixen dins la segona fase del projecte, que planteja la creació de comissions formades per joves, professionals de joventut i altres agents del poble per tal d’obrir espais a la creació artística per part del jovent i donar continuïtat al projecte des dels mateixos municipis. Una de les novetats, en els municipis que apostin per aquesta segona fase, és realitzar alguna actuació en un espai municipal fora dels instituts, com per exemple un equipament juvenil.

Cada any s’ha ofert un total de 20 actuacions en els diversos instituts de la comarca, i hi participen uns 10 artistes joves que són els encarregats dels espectacles. Aquest curs són 9 artistes i combinen propostes de circ, teatre, música, màgia i dansa que s’han presentat en el Catàleg d’artistes joves participants 2024.

El conseller de Joventut, Roger Puigdevall, ha explicat que “un punt clau de Patis artístics és la seva difusió a través de les xarxes socials tant dels ajuntaments participants com de l’Oficina Jove, ja que vol servir d’altaveu i fer promoció dels artistes joves de la comarca en la seva trajectòria professional, i facilitar alhora que aquests puguin servir de referents d’altres joves amb aquest interès”. Per això, tal com ha explicat el mateix Puigdevall, es fa el catàleg d’artistes, es disposa d’un mur i una tela amb el logotip del projecte que serveix d’escenari als patis, es publica una imatge de cada actuació i es fa un vídeo final.

Patis Artístics rep el suport de la DG Joventut i la Diputació de Girona, així com d’alguns ajuntaments de la comarca que han apostat per seguir oferint actuacions al llarg del curs.