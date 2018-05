A judici una agressió en el tancament d'un bar de Sant Feliu

L'Audiència de Girona va jutjar ahir un acusat que s'enfronta inicialment a 8 anys de presó per colpejar amb un pot d'esprai pebre l'amo d'un bar de Sant Feliu de Guíxols i deixar-lo sense visió en un ull.

Els fets es remunten al 21 de febrer de 2016 pels volts de la cinc de la matinada. Segons les acusacions, l'home va anar al local, hi va entrar, i la propietària li va dir que no podia quedar-s'hi perquè en d'altres ocasions hi havia protagonitzat incidents. Aleshores, segons va explicar la dona durant el judici, li va ruixar la cara amb l'esprai provocant-li lesions que van tardar dos dies a curar-se-li.

El propietari del local, al seu torn, va declarar que va sentir la seva dona cridar i es va dirigir a l'entrada del bar per ajudar-la. Segons va declarar, es va posar davant d'ella per «protegir-la» i va ser llavors quan el processat li va propinar un cop de puny a la cara i va colpejar-lo amb el pot. Com a conseqüència de l'agressió, recull l'escrit del fiscal, l'home va perdre de «manera irreversible» visió a l'ull dret. L'acusat va negar els fets.

Els fets jutjats van tenir lloc al bar La Goleta de Sant Feliu de Guíxols. La propietària del local va explicar ahir al tribunal que ja estaven tancant i que no deixava entrar l'acusat. Després d'insultar-la, li va ruixar la cara amb esprai pebre.

El seu home, que també és propietari de l'establiment, va corroborar aquesta versió i va afegir que es va posar enmig per ajudar-la. «M'hi vaig posar al davant per protegir-la, em va colpejar amb l'esprai i vaig caure al terra», va detallar. A conseqüència del cop, i segons recullen les acusacions, l'home va patir una contusió ocular amb fractura, un hematoma i una ferida que va necessitar punts. Aquestes lesions li van provocar seqüeles, entre elles, la pèrdua de visió de l'ull dret de «manera irreversible».

La versió de l'acusat topa frontalment amb la de les víctimes. Segons ell, en arribar al local es va trobar un treballador i l'amo del bar que li va dir: «Tu no pots entrar, ves-te'n d'aquí gitano de merda». «Després va sortir la seva dona, que em va empènyer, i quan em vaig girar vaig veure al treballador amb una barra extensible i em va pegar a la mà», va dir. L'acusat va assegurar que, després d'això, es va posar les mans al cap i va marxar com va poder. Posteriorment, va afegir, es va adonar que li havien «trencat la mà».

El processat va negar en tot moment haver ruixat amb esprai la dona i haver agredit el propietari.

Fiscal i acusació particular imputen al processat dos delictes de lesions. Al final del judici, el ministeri públic ha sol·licitat que es condemni l'acusat a 8 anys de presó i a pagar una multa de 1.080 euros. L'acusació particular, per la seva banda, eleva la petició de pena fins als 10 anys. La defensa en demana l'absolució però, en cas de condemna, considera que és autor d'un delicte de lesions per imprudència amb una atenuant d'embriaguesa.