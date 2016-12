Els Mossos detenen el regidor de la CUP a Vic per haver plantat el jutge

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir el regidor de la CUP de Vic Joan Coma mentre es trobava a l'Ajuntament. Ell mateix ho va anunciar a través del seu compte de Twitter. Coma s'havia negat a declarar davant l'Audiència Nacional en qualitat d'investigat per un presumpte delicte d'incitació a la sedició, per haver cridat a la desobediència des del plenari de l'Ajuntament en el marc d'una moció en defensa de la declaració del 9-N. Coma compareixerà avui davant el titular del jutjat Central d'Instrucció 2 de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno. Els Mossos van detenir el regidor atenent a un ordre de detenció dictada per Moreno després que l'octubre desobeís una citació del jutge.

Les frases que Coma va pronunciar el 9 de desembre del 2015 van ser: «Deixem de supeditar les decisions de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles. Nosaltres hem dit que per fer la truita primer s'han de trencar els ous». El regidor estava citat a declarar a l'Audiència el 24 d'octubre, no va presentar-s'hi adduint que complia un «mandat democràtic» i arran de la seva incompareixença, el jutge va demanar informes a Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil sobre les intervencions.

Finalment, ahir el van detenir quan es trobava a l'Ajuntament acompanyat de membres de la seva formació política. La CUP i el moviment 30/03 van convocar concentracions de suport davant dels ajuntaments catalans.

En un videomissatge, Coma va assegurar després que estava «bé, tranquil i molt serè». Explicava que «ara mateix» l'estaven traslladant a Madrid. «Miro pels vidres i veig totes les entitats, col·lectius, persones que des del primer moment ens heu acompanyat en tot aquest procés», va reflexionar. «Em feu sentir lliure i sense por», va afegir de camí cap a Madrid.

Crítiques a «l'operació diàleg»

Les reaccions a la detenció no es van fer esperar. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar que «una vegada més, l'Estat demostra quina noció té de la llibertat d'expressió. L'operació diàleg: de Nadal a Sant Esteve», va ironitzar Puigdemont.

També la portaveu del Govern, Neus Munté, es va solidaritzar amb el regidor i va acusar l'Estat de preparar per al 2017 un «vergonyant calendari judicial». El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va denunciar la «judicialització constant de la vida política» i la «persecució de la llibertat d'expressió» a Catalunya mentre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va titllar de «desproporcionada», «injustificada» i «incomprensible» la detenció. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va mostrar el seu «ferm» suport a Coma. «L'Operació diàleg de l'Estat a tota màquina», va denunciar a través de Twitter.

Forcadell, juntament amb el president i la portaveu del grup de JxSí, Jordi Turull (PDECat) i Marta Rovira (ERC); i les diputades de la CUP Anna Gabriel, Eulàlia Reguant i Gabriela Serra van assistir a la concentració de suport a Vic.

PP i C's defensen l'actuació

Per contra, el portaveu de C's, Carlos Carrizosa, va criticar els missatges de suport del Govern quan «ells mateixos, si fossin cridats a declarar, hi anirien», va dir. A més, «amb una mà, el Govern practica detencions, per mitjà de la conselleria d'Interior i els Mossos, i amb l'altra se solidaritza amb la CUP».

Finalment, el portaveu del PPC, Alejandro Fernández, va dir que Coma «no ha estat detingut per expressar les seves idees», sinó per negar-se a acudir a declarar.