Càritas urgeix el Govern a aplicar les mesures acordades contra la pobresa

Càritas de Catalunya va urgir ahir al Govern català a «accelerar» les mesures contra la pobresa acordades en el ple monogràfic celebrat al Parlament fa deu mesos perquè, segons la seva opinió, la Generalitat ha implementat només un 38% del que es va acordar en matèria d'emergència social. «Lamentem que una de cada quatre mesures no hagin estat iniciades encara, és a dir, de les 273 mesures, 66 encara no s'han iniciat gairebé 10 mesos després de la seva aprovació», va denunciar el president de Càritas de Catalunya, Francesc Roig, en un comunicat. L'ONG de l'Església catòlica també va expressar la seva «preocupació» per «la lenta evolució de les mesures», encara que va reconèixer «alguns petits avenços».

Segons Roig, només 16 mesures (el 5,9% del total) milloren el seu «grau de compliment» en relació amb l'últim informe de setembre. Del total de mesures sense aplicar, Càritas destaca la inactivitat d'aquelles dedicades a la inclusió i cohesió social i la política econòmica. «Són mesures enfocades a potenciar un mercat de treball inclusiu, garantir l'accés a uns serveis públics de qualitat i comptar amb uns ingressos mínims adequats per mitjà de polítiques tan necessàries com la renda mínima d'inserció i aplicar noves figures fiscals i de millora de les ja existents que permetin incrementar els nivells d'ingressos i garanteixin un sistema fiscal més progressiu», va detallar Roig.

«Darrere de les xifres hi ha persones», va dir demanant accelerar la implementació de les mesures.