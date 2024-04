El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Trio Fortuny & Mal Pelo".

Intèrprets. Trio Fortuny: Joel Bardolet, violí. Pau Codina, violoncel. Marc Heredia, piano. Mal Pelo: Pep Ramis, ballarí i coreògraf. María Muñoz, ballarina i coreògrafa

Trio Fortuny & Mal Pelo presenten La Nit a l’Auditori de Girona, un programa especial sobre La nit transfigurada de Schönberg

El programa La Nit creat pel Trio Fortuny (Bardolet - Codina - Heredia) amb la col·laboració de la companyia de dansa Mal Pelo, gira al voltant de la nit com a tema central i inclou l’arranjament per a trio amb piano d’Eduard Steuermann de La nit transfigurada de Schönberg i obres de compositors menys sovintejats, com el suís-nord-americà Ernest Bloch o la francesa Mel Bonis. El Trio Fortuny deixa també espai per a la nova creació nacional tot incloent-hi Trois Nocturnes de Joan Magrané, peça dedicada a ells. La col·laboració de Mal Pelo amb el Trio Fortuny neix de la profunda convicció dels músics que el moviment i l’espai formen part de la vivència artística i l’experiència compartida amb el públic, més enllà dels gèneres. Molt singularment en aquest cas, trobem en la figura del violinista Joel Bardolet la baula de connexió atès que Bardolet col·labora amb la prestigiosa companyia de dansa catalana des de fa més d’un lustre.

Diumenge 19 de maig, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 25€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 16 de maig. Promoció limitada.