Una empresària acusa Oleguer Pujol de cobrar comissions de l'operació Santander

O. Pujol davant l´Audiència Nacional, on va declarar la setmana passada. acn

La directiva de Drago Capital Isabel Olivares va acusar ahir davant del jutge a Oleguer Pujol i al seu soci de cobrar comissions d'una operació de compravenda de 1.152 sucursals del Banc Santander valorada en 2.330 milions d'euros, a través d'un entramat societari internacional.

La societat Drago Capital va ser utilitzada per Oleguer Pujol i el seu soci, Luis Iglesias, per participar en la compravenda.Olivares va declarar ahir juntament amb l'exdirector de l'àrea immobiliària del Banc Santander, Serafín Mendez, en qualitat de testimoni davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, que investiga la trama de blanqueig vinculada al clan dels Pujol.

Fonts jurídiques van assenyalar que Olivares va afirmar davant del jutge que van ser el benjamí dels Pujol i el seu soci Luis Iglesias els que van determinar com havia de realitzar-se el pagament de les comissions resultants d'aquesta operació immobiliària desenvolupada el 2007.

La compravenda de les sucursals, segons el jutge de la Mata, va donar com a resultat unes comissions d'11,5 milions d'euros que van ser presumptament repartides entre Oleguer i el seu soci a més dels empresaris Javier i Gabriela De la Rosa -fills del conegut empresari Javier de la Rosa- i José María Villalonga pare i fill.

Referent a això, l'empresària va confirmar que Oleguer i el seu soci van dictaminar que aquestes comissions es realitzessin a través de dues societats holandeses controlades per una altra radicada a les Illes Verges Britàniques: Ard Choille, vinculada a Oleguer Pujol, i Marway, relacionada amb els germans De la Rosa i amb els Villalonga.

No obstant això, els empresaris De la Rosa i Villalonga van explicar al jutge que Pujol no va intervenir en l'operació, per la qual tots ells van cobrar comissions d'11,5 milions d'euros que després es van repartir i van ocultar al fisc.

Però el magistrat creu que Oleguer Pujol i la resta d'imputats van liderar una «operativa d'ocultació i blanqueig de les comissions que van ser cobrades» amb motiu d'aquesta operació de compravenda de sucursals del Santander, «mitjançant la utilització d'estructures societàries radicades a tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis».

Gràcies a aquest entramat d'empreses en paradisos fiscals que Oleguer i el seu soci van usar presumptament per ocultar aquests guanys i els successius contractes d'assessoria celebrats després entre nombroses empreses per intentar justificar els pagaments, els investigats van aconseguir, segons el jutge, enganyar Hisenda.

Mendez es desmarca dels fets



Per altra banda, l'exdirector de l'àrea immobiliària del Banc Santander, Serafín Mendez es va desmarcar d'aquesta operació i va negar saber alguna cosa sobre aquesta qüestió ja que el seu departament «queda al marge de l'àrea financera, responsable d'aquestes activitats».

Segons van explicar les fonts, Mendez va dir que «mai» ha treballat amb els Villalonga excepte en una operació immobiliària duta a terme a Barcelona quan el Banc Central Hispano es va unir amb el Banc Santander.

L'excap immobiliari del Santander va definir a Vilallonga pare com un «aconseguidor», és a dir, «una persona que el que fa és oferir amistats, no és un agent immobiliari convencional».

De la Mata creu que Oleguer Pujol «té a la seva disposició estructures societàries internacionals dissenyades amb l'específica finalitat de blanquejar capitals fora d'Espanya» i «capacitats sobrades per dur a terme maniobres de descapitalització i ocultació d'actius».

El petit dels Pujol va declarar la setmana passada mantenint la seva línia de defensa. Va admetre el cobrament de comissions per l'esmentada operació tot i que alhora va afegir que va regularitzar la seva situació i que està al corrent de les seves obligacions amb l'Agència Tributària.

A més, Pujol va mantenir que la seva participació a l'hora d'ocultar aquestes quantitats al fisc va partir de la idea del seu exsoci, el també imputat en el cas Luís Iglesias.

Després de la seva declaració, el jutge el va deixar en llibertat en contra del criteri de la Fiscalia Anticorrupció que va demanar presó per a ell com a mesura cautelar pels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental i corrupció. No obstant això, sí que va retirar-li el passaport i l'obliga a comparèixer al jutjat cada 15 dies.