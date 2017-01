Mor de sobredosi a la presó el detingut per matar una psicòloga a Tarragona

El detingut per matar l'abril de l'any passat la psicòloga Blanca Tàrrega, que estava en espera de judici a la presó de Mas d'Enric, al Catllar (Tarragonès), va morir la matinada de dilluns a la seva cel·la, segons sembla com a conseqüència d'una sobredosi, van explicar fonts penitenciàries. L'home, Aitor Rivas, un delinqüent amb nombrosos antecedents policials i penals, era a la presó pendent del seu judici per l'assassinat, a l'abril del 2016, de la psicòloga Blanca Tàrrega, de 54 anys, a la qual suposadament va assaltar i va assassinar a l'ascensor de casa seva per robar-li.