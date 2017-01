Imputen de nou l'exsoci d'Oleguer Pujol

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha tornat a imputar Luis Iglesias, exsoci d'Oleguer Pujol, i el cita el 8 de febrer a declarar ja que sospita que «va liderar» al costat del benjamí dels Pujol una operació immobiliària que els va servir per blanquejar diners i ocultar-ho a Hisenda.

En un acte, De la Mata revoca la decisió del seu company Santiago Pedraz, que va aixecar la investigació a Luis Iglesias Rodríguez-Viña per blanqueig de capitals el setembre passat i només la va deixar per delictes fiscals.

De la Mata adopta aquesta decisió després de la declaració fa uns dies d'Oleguer Pujol -el fill petit de l'expresident Jordi Pujol- i dels empresaris José María Villalonga pare i fill, i de Javier i Gabriela de la Rosa.

D'aquesta forma el jutge José de la Mata reobre el procediment contra Luis Iglesias en el marc de la causa oberta per l'operació de compravenda de 1.152 sucursals del Banc de Santander en la qual també s'investiga la participació d'Oleguer Pujol, i el cita el 8 de febrer com a investigat per descomptat blanqueig de capitals.

En l'acte el magistrat explica que el mes de desembre passat va assumir aquesta part de la investigació de la qual s'havia inhibit el jutge Santiago Pedraz.

Afegeix que abans d'inhibir-se, a petició de la Fiscalia Pedraz va acordar el sobreseïment provisional per a Luis Iglesias en relació amb el delicte de blanqueig de capitals i va enviar el procediment contra ell als jutjats de Madrid per un suposat delicte contra la Hisenda Pública.

El jutge De la Mata ha reobert la causa contra Iglesias una vegada practicades diverses diligències en aquesta causa, com les declaracions d'alguns investigats com els germans De la Rosa i Oleguer Pujol així com de testimonis, i en haver rebut uns escrits aportats per Javier de la Rosa.

Igualment ha pres aquesta decisió després d'analitzar documents i contractes sobre l'operació de compravenda de les 1.152 sucursals bancàries referides. El magistrat considera que «existeixen dades per poder afirmar que hi ha indicis que va ser Iglesias qui va decidir els guanys de cada comissionista, les condicions de pagament i el sistema a utilitzar per ocultar els guanys il·lícites de cadascun per dificultar la identificació dels perceptors de les mateixes i la seva posterior introducció en el tràfic legal», assenyala l'acte.