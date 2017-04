Iglesias matisa Colau i admet que es respectarà el «sí» a la independència

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va matisar ahir les paraules de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i admet que si guanya el «sí» en un referèndum, s'haurà de respectar el resultat: «aquest referèndum haurà d'expressar la voluntat dels catalans, i si la voluntat va en una direcció, s'haurà de respectar», segons va recollir el portal ElNacional.cat.

Iglesias va dir aquestes paraules un dia després que Colau afirmés en una entrevista a Al Jazeera que una victòria del «sí» en un referèndum «no vol dir que es declari».

Tanmateix, Iglesias va assegurar que ell i l'alcaldessa de Barcelona tenen la mateixa opinió respecte a la necessitat de fer un plebiscit per resoldre el procés a Catalunya.

El secretari general de Podem però, opina que no s'ha de parlar de «referèndum de la independència» sinó de «referèndum» a seques, ja que no tota la societat catalana defensa la independència sinó també la permanència a Espanya «amb una altra relació jurídica».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va argumentar ahir que després de la celebració de qualsevol referèndum «sempre fa falta un període de negociació per veure com es fa efectiu»

Des de Twitter, Colau va voler puntualitzar així les declaracions que va realitzar a la cadena de televisió Al-Jazeera. Després de l'enrenou suscitat per les seves paraules i les crítiques rebudes des de sectors independentistes, Colau va publicar dos tuits per justificar la seva reflexió.

«Referèndum, la millor eina»

«Sempre he defensat i defenso que a Catalunya fa falta una sortida democràtica i el referèndum és la millor eina. No em cansaré de repetir-ho», va subratllar.

Colau es va fer ressò de la frase que va generar polèmica i va advertir que a l'entrevista difosa per Al-Jazeera «han tallat una reflexió més llarga». «Després de tot referèndum sempre fa falta un període de negociació per veure com es fa efectiu», va al·legar.

Paral·lelament, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va fer una crida al nou partit dels «comuns» d'Ada Colau a definir-se d'una vegada i alinear-se «amb l'Estatut» i «els que defensem la legalitat» davant al referèndum d'independència unilateral, i ha rebutjat pactes amb el «nacionalisme espanyol» de Cs i PP.

En declaracions a Efe, Granados va constatar que Catalunya viu una «situació excepcional» amb unes institucions catalanes, Govern i Parlament, que «se salten les lleis» en ares del procés independentista, una situació que al final haurà de decantar la posició dels «comuns», que formen part de la plataforma del Pacte Nacional pel Referèndum.

Després de ressaltar el paper que està jugant el PSC en la defensa del de l'autogovern, Granados ha fet així una crida al nou partit dels «comuns» perquè se situïn, com els socialistes, «del costat de l'Estatut i dels que defensem la legalitat» davant d'aquells que executen accions «il·legals» i pretenen convocar un referèndum unilateral d'independència.

«Ens agradaria que en aquesta línia de respecte a la llei, de no desobediència i defensa de l'autogovern, tinguéssim també amb nosaltres l'espai dels comuns», com hi són Ciutadans i el PPC, va dir la dirigent socialista.



No es reeditarà JxSí

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va augurar ahir que en un referèndum «guanyaria clarament el sí» a la independència i, per això, n'hi ha que «no el volen acordar», mentre que la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va descartar reeditar Junts pel Sí (JxSí) al costat d'ERC.