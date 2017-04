El Govern farà un acte d'unitat per tancar la crisi de confiança

La consellera de Presidència, Neus Munté, va negar ahir que existeixi una crisi de confiança dins del Govern per les discrepàncies entre el PDeCAT i ERC i, així, va avançar que l'executiu català prepara aquest divendres un acte de «reafirmació» del referèndum, abans de la Diada de Sant Jordi.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, Munté va asseverar que les «discrepàncies que puguin existir entre les diferents formacions polítiques en cap cas disminueixen la unitat i determinació d'aquest Govern, com tampoc l'espai de Junts pel Sí», en l'objectiu del referèndum.

Així es va referir Munté a la polèmica per la filtració de la gravació de la qual va ser objecte el coordinador organitzatiu del PDeCAT, David Bonvehí, que l'antiga CDC va atribuir a ERC.

Uns fets que no han creat cap «crisi de confiança» entre els consellers, segons Munté, que va asseverar que el gabinet està «tranquil» perquè manté un «marc de confiança i de cohesió interna».

Després d'aquesta polèmica, la portaveu va anunciar que el Govern en el seu conjunt farà «un acte de ratificació del compromís amb el referèndum», que, segons fonts governamentals consultades per Efe, se celebrarà divendres, probablement al matí, al Palau de la Generalitat.



«Compromís inequívoc»

L'acte, previ a la Diada de Sant Jordi del 23 d'abril, servirà per mostrar davant la ciutadania el «compromís inequívoc» amb el referèndum, ha insistit Munté.

Aquesta escenificació del Govern «en la seva totalitat» tindrà lloc quan falten cinc mesos perquè expiri el termini per celebrar el referèndum (setembre) i en un moment en el qual la CUP pressiona per fixar ja data i pregunta.

Però Munté, durant la roda de premsa, no va oferir més detalls de l'acte, en espera de tancar-ne tots els aspectes.

La consellera, també, va marcar distàncies amb les dinàmiques dels partits que integren el Govern, ERC i PDeCAT, i, per això, no va voler comentar si és encertada o no l'última decisió de Bonvehí. El coordinador organitzatiu del PDeCAT es va desdir finalment del seu anunci de portar a la Fiscalia la gravació de la seva conversa amb militants del partit a Manresa i va instar ERC a prendre mesures davant els fets.