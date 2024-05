L’aigua adquireix diferents formes i colors en el muntatge dels Banys Àrabs per Temps de Flors

L’aigua adquireix diferents formes i colors en el muntatge que decora aquest any els Banys Àrabs per “Girona, Temps de Flors”. El projecte és el resultat de la col·laboració entre la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, i la Fundació Ramon Noguera. Aquest matí ha tingut lloc la presentació de l’exposició, que porta per títol “La ruta de l’aigua” i que es pot visitar de l’11 fins al 19 de maig, en el marc de la mostra floral.

El projecte el conformen un conjunt de flors que dibuixen l’aigua en una cascada d’orquídies de tonalitats roses i argents, en el moviment de l’aigua que reflecteix la llum i abraça la natura o en els jocs a l’aigua i ones que s’escampen per la seva superfície. Per dur a terme aquest muntatge floral s’han utilitzat 190 litres d’aigua reaprofitada provinent de la pluja i recollida amb dipòsits per part del consistori.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, ha visitat aquest matí l’espai acompanyada pel director territorial Catalunya de CaixaBank, Josep M. Gonzàlez.

“A més de la seva bellesa artística, el muntatge té un gran valor social: la participació de persones amb discapacitat intel·lectual en la seva creació ens demostra que la inclusió és possible i que tots tenim coses a aportar. Vull agrair a la Fundació ‘la Caixa’ i a la Fundació Ramon Noguera la seva col·laboració en aquest projecte. I també que, en un moment en què la sequera amenaça el nostre territori, posin en valor i conscienciïn sobre la importància de cuidar l’aigua”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras.

Per la seva banda, el director territorial Catalunya de CaixaBank, Josep M. Gonzàlez, ha destacat que “Temps de Flors és una de les festes de flors més reconegudes i esperades de Catalunya, i tenir l’oportunitat de contribuir al seu èxit com un dels patrocinadors principals és un honor per CaixaBank”. Gonzàlez ha volgut recordar que l’entitat, ja centenària a les comarques gironines, reafirma el seu compromís amb la comunitat i la seva aposta per la creació d’experiències úniques i inspiradores, col·laborant de nou amb la Fundació Ramon Noguera, que s’ha encarregat de produir diverses figures i d’escenificar l’aigua en diferents estats físics.

La gerent de la Fundació Ramon Noguera, Marina Molina, ha agraït a CaixaBank que un any més hagi comptat amb l’entitat, i ha posat en valor la inspiració i l’esperit innovador de l’equip creatiu i de les persones amb discapacitat intel·lectual que han tornat a dissenyar i elaborar diferents figures representatives de la temàtica escollida.

Els artistes, els organitzadors i els col·laboradors. / Ajuntament de Girona.

Entre els elements que han creat utilitzant material reciclat, hi ha dos flamencs, un ibis, una nena jugant amb un vaixell i un home saltant a l’aigua, així com altres peces per decorar l’espai. En el projecte hi han participat més de 50 persones usuàries de l’entitat acompanyades per sis professionals i han estat treballant-hi durant prop de tres mesos.

El muntatge “la ruta de l’aigua” és obra dels floristes Joan Manel Guillén, Lidia Torrijos, Sergi Gonzàlez, Raimon Gandia i de les Voluntàries d’Horta.