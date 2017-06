El TC prohibeix anomenar Afers Exteriors la conselleria de Romeva

El ple del Tribunal Constitucional va decidir ahir prohibir a la Generalitat de Catalunya utilitzar la denominació d'Afers Estrangers per a la Conselleria que dirigeix la seva representació exterior i ha reafirmat la competència del Govern central en aquesta matèria.

Com estava previst, el Constitucional va plasmar aquesta decisió en una sentència que compta amb el vot particular concurrent del magistrat Juan Antonio Xiol i en la qual s'estima de forma parcial el conflicte presentat pel Govern central.

De moment, només es va notificar la part dispositiva de la sentència, que segueix la línia marcada per la sentència que va adoptar el tribunal al desembre del 2016 respecte al decret d'Acció Exterior catalana del qual va derivar la creació del departament d'Afers Estrangers.

En la seva sentència de desembre el TC no va considerar inconstitucional tota la norma de la qual va derivar la creació del departament, sinó només una part d'ella.

Va declarar inconstitucional les referències a la «diplomàcia pública de Catalunya» i els preceptes que atribuïen a Catalunya competències per promoure l'establiment de relacions «bilaterals» amb d'altres països.

Però va aclarir que no tota l'activitat exterior pot identificar-se com a matèria de relacions internacionals, encara que sí estan vedats a les comunitats autònomes la celebració de tractats, la creació d'obligacions internacionals i la responsabilitat internacional de l'Estat.

En aquesta mateixa línia, en aquesta sentència el TC avala certa presència internacional de Catalunya, encara que dins dels límits constitucionals.

I recalca que les relacions internacionals estan reservades a l'Estat, pel que Catalunya incompleix la Constitució en crear una Conselleria d'Afers Estrangers, que no pot tenir aquest nom i aquestes funcions.

En aquesta segona sentència sobre l'assumpte l'alt tribunal no obligarà a suprimir la conselleria dirigida per Raül Romera, però sí recordarà els límits que ja va imposar al desembre a les relacions exteriors de l'executiu català.

Per al TC, sí és admissible una certa presència internacional dels executius autonòmics encara que, d'una altra banda, Catalunya no és un subjecte del Dret internacional. I és imperatiu que fora d'Espanya quedi clar per als actors internacionals que les relacions exteriors són competència de l'Estat central.



Competències «efectives»

El conseller d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, va refermar que continuarà fent acció exterior després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi sentenciat que el departament de Romeva no es pot denominar d'Afers Exteriors. Segons Romeva, l'alt tribunal «s'agafa a una qüestió purament estètica», com és un nom, i el conseller considera que les competències del departament són «plenament efectives». De fet, quan el TC va admetre a tràmit el recurs del Govern espanyol, l'executiu català ja va canviar el nom de la conselleria separant les paraules Afers i Exteriors. En un missatge al seu compte de Twitter, Romeva va llançar un missatge a l'alt tribunal: «Abans de valorar el nom de la nostra conselleria, el Tribunal Constitucional podria aturar-se a valorar el seu», va afirmar.