Multa de 1.500 euros per a la dona que va agredir Pere Navarro

L'Audiència de Barcelona ha condemnat la dona que el 27 d'abril del 2014 va agredir d'un cop de puny i va insultar el llavors líder del PSC, Pere Navarro, a pagar una multa de 1.530 euros, després d'un acord entre defensa i fiscalia que ha permès rebaixar la pena de dos anys de presó que demanava el fiscal inicialment.

Els fets van succeir fa més de tres anys, quan Navarro va ser agredit per Montserrat P.C. quan era a la catedral de Terrassa a la comunió d'un familiar.

Navarro va denunciar els fets i va rebre llavors un gran nombre de crítiques des de sectors sobiranistes, que fins i tot van arribar a posar en qüestió la seva versió, que ha resultat certa ja que fins i tot ha estat reconeguda per l'agressora, que en sortir del jutjatva dir: «Avui s'ha fet justícia....va ser un (acte de) geni, em va sortir així», en al·lusió a la seva agressió.

El reconeixement dels fets per part de l'agressora va ajudar al pacte amb la fiscalia per rebaixar la pena i, així, el judici va durar pocs minuts. Per a rebaixar-li la pena, a l'acusada se li va aplicar l'antic Codi Penal de 1995.

Els magistrats van dictaminar inicialment un any de presó que va ser després substituït per una multa de 1.530 euros, amb el condicionant que l'acusada no torni a cometre un delicte durant un període determinat.