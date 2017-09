Blanes no cedirà espais municipals i a l'Escala sí però no firmaran decret

L'Ajuntament de Blanes va acordar no cedir espais municipals perquè siguin locals electorals en el referèndum de l'1 d'octubre. Després de diverses reunions entre govern i tècnics, el secretari municipal va emetre un informe contrari al respecte. En aquest document, el secretari atribueix que la norma està suspesa al Tribunal Constitucional i per tant la cessió dels locals vulnera la llei. L'alcalde de Blanes, el socialista Miquel Lupiáñez, havia assegurat el 21 de juny que no posarien entrebancs al referèndum però que tampoc cometrien cap il·legalitat. El PSC forma govern a aquesta ciutat de la Selva, la tercera més gran de la demarcació de Girona en nombre d'habitants, amb el PDECAT i ERC. Precisament, els republicans van assegurar ahir en un comunicat que esperaran com s'han succeït els dies fins al 2 d'octubre per valorar sobre la seva presència a l'equip de govern.

A l'Escala, on governa el PSC, no s'havia firmat ahir cap decret d'alcaldia però es va informar a la Generalitat que es podrà votar als llocs habituals. A Platja d'Aro, on governa Joan Giraut, que havia militat a Unió, prendran una decisió en un ple el proper dimarts.



La carta d'Enric Millo

El que ahir van rebre tots els alcaldes gironins i catalans va ser una nova carta en aquest del delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, va enviar una carta als 947 alcaldes de Catalunya notificant la providència del TC que suspèn la llei i la convocatòria del referèndum i també traslladant el seu advertiment explícit. En la missiva, reprodueix l'apercebiment que l'alt tribunal fa als batlles catalans. «Se'ls adverteix a tots ells del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada», apunta. A més, s'avisa d'eventuals responsabilitats, «inclosa la penal», en cas que no atenguin el requeriment. En declaracions als mitjans, Millo va confiar que els més de 600 alcaldes que ja han donat suport corregeixin la seva posició en saber la suspensió del TC.