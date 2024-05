Cafès Cornellà i Zoetis, guardonats als IV Premis Josep Pallach de Palafrugell

Els Premis Josep Pallach de Palafrugell per a empreses han premiat en la quarta edició a Cafès Cornellà i Zoetis.

L'acte de lliurament dels guardons serà el 9 de maig a les set de la tarda al Museu del Suro de Palafrugell.

La finalitat dels premis és enaltir el compromís social que les empreses de diferents àmbits del teixit empresarial tenen amb l’educació. Alhora, remarca l'Ajuntament "estimular que, com més persones i col·lectius millor, prenguin consciència clara que això de l’educació és realment cosa de tots, per una societat més humana, més educada i pròspera per a tothom i en tots sentits".

Els membres del Jurat d’aquesta quarta edició, després de constatar els mèrits de les empreses i associacions empresarials presentades, han acordat concedir els “IV Premis Josep Pallach Empreses per l’educació i el compromís social” d’enguany a: “Pere Cornellà, SAU- Cafès Cornellà” i “Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L".