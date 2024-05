El Govern aixeca l’emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat

La Comissió Interdepartamental de Sequera ha acordat aquest dimarts aixecar la fase d'emergència per sequera en l'àmbit Ter-Llobregat, arran de la recuperació de les reserves per les pluges de les darreres setmanes. Actualment, els embassament d'aquest àmbit estan al 24,8% de la seva capacitat, amb 154 hectòmetres cúbics. La previsió és que el canvi d'escenari d'emergència a excepcionalitat sigui efectiu dilluns, quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). L'emergència per sequera es va decretar l'1 de febrer als 202 municipis que formen part d'aquest àmbit. Quan es torni a l'excepcionalitat, la dotació d'aigua per habitant i dia passarà a ser de 230 litres i no de 200 com era en l'escenari d'emergència.

Amb el pas d'emergència a excepcionalitat es rebaixen algunes restriccions. Així, es redueix la dotació per al reg agrícola en un 40% i no en un 80% com en emergència, un 15% el consum dels usuaris industrials -25% en emergència- i un 30% en els usos ramaders -50% en emergència-. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de flexibilitzar les reduccions en l'àmbit ramader presentant un pla d'estalvi d'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua.

La reducció del consum d'aigua en els usos recreatius es manté al 15% en usos assimilables a urbans i és del 50% en reg. També es manté la prohibició de regar jardins i zones verdes públiques o privades, excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota a gota o en regadora. No es pot regar la gespa, a excepció de les superfícies destinades a la pràctica federada d'esport, o si es fa amb aigua regenerada o de pluja. I es manté també la prohibició de netejar carrers o edificis amb aigua potable, la neteja de vehicles només en establiments autoritzats i la prohibició d'omplir les fonts ornamentals.

Les piscines no necessitaran ser refugis climàtics

Un dels canvis destacats que porta associat el pas d'emergència a excepcionalitat és que les piscines d'ús públic podran obrir sense necessitat de declarar-se refugi climàtic. Així, es permetrà el reompliment, o primer ompliment si són de nova construcció o s'han rehabilitat, de piscines d'ús públic i també les d'ús privat que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua. S'haurà de fer però amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, els centres esportius, els centres lúdics o les piscines de les comunitats de propietaris, així com les d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial. També es permet l'ompliment i el reompliment de piscines d'ús privat destinades al bany de persones amb grau de discapacitat reconegut i en què consta que pateixen alteracions de la conducta. Els centres educatius podran omplir completament o parcialment les piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

En canvi, no es podran omplir piscines privades d'ús individual o familiar, així com tampoc les que no tenen sistemes de recirculació d'aigua. Les que sí que en tenen ho podran fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.

El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha destacat que aquestes restriccions són les mateixes que hi van haver durant l'estiu passat pel que fa a les piscines.

El Pla Especial de Sequera contempla també topalls on s'iguala el consum d'un turista al d'un ciutadà. En situació d'excepcionalitat aquest topall és de 115 litres per plaça, d'obligat compliment per a municipis que durant tres mesos hagin sobrepassat la seva dotació. A més, es torna a passar de cabals d'emergència mínims a cabals ambientals, assegurant millor la biodiversitat dels rius i les masses d'aigua.

Les dessalinitzadores portàtils i la del Port de Barcelona continuen endavant

Tot i la pluja, el conseller ha deixat clar que no aturaran les obres que s'han posat en marxa. Així, ha explicat que continuaran els tràmits per instal·lar 12 dessalinitzadores a la Costa Brava i també ubicar-ne la flotant davant del Port de Barcelona. La previsió és que vuit de les primeres es posin en marxa al juny i la resta a la tardor. El mateix amb la del Port de Barcelona, que Mascort ha previst que estigui a punt a l'octubre i que entraria en funcionament si fos necessari. El conseller ha defensat continuar amb aquestes accions ja que ha insistit que no es pot saber quin serà l'escenari futur, si la situació tornarà a empitjorar i si seran necessàries aquestes eines.

En aquest sentit, ha fet una crida també a que tota la societat mantingui l'estalvi d'aigua. Ha descartat però que es torni a entrar en emergència com a mínims fins a principis de l'any vinent. I és que ha defensat que ara mateix l'aigua consumida que prové dels embassaments és el 50%, quan fa un any representava el 65%.

D'altra banda, ha explicat que "falta poc" perquè la conca de la Muga pugui sortir de la fase d'emergència 2 però no ha volgut donar períodes de temps. En tot cas, ha dit que "en les properes setmanes" es revisarà la seva situació i, com ja va dir amb el Ter-Llobregat, el que no es farà és aixecar una fase per tornar-hi al cap de quinze dies. El mateix per passar d'excepcionalitat a pre-alerta al Ter-Llobregat: "Si arribem a 165 hectòmetres cúbics i al cap de tres setmanes hem de tornar a pujar a excepcionalitat no tindria massa sentit". El conseller ha dit que la previsió és que es pugui arribar als 160 hectòmetres cúbics a finals d'aquesta setmana.

Mascort separa la decisió del cicle electoral

El conseller ha comparegut a la roda de premsa posterior al Consell Executiu per explicar el canvi i ha defensat que aquest s'ha pogut fer gràcies a la recuperació dels embassaments per la pluja dels darrers dies, així com a l'avenç de les actuacions d'emergència impulsades des de l'executiu.

En ser preguntat sobre si aquesta decisió es podia llegir en clau electoral, tenint en compte que es fa a pocs dies de les eleccions al Parlament, s'ha mostrat ofès per la pregunta. "Si algú pensa que això ho fa aquest conseller perquè venen eleccions em coneix molt poc", ha declarat. Mascort ha insistit que la pluja "ha vingut quan ha vingut" i ha argumentat que s'ha seguit el que diu el pla de sequera. A més, ha destacat que esperar una setmana en alguns àmbits com el de la pagesia pot significar donar per pèrdua una collita.