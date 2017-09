Un exregidor i exassessor d'ERC és el president de la Sindicatura a Girona

La Sindicatura Electoral del referèndum de l'1-O ha nomenat els responsables per a cada demarcació, tal i com recull publicat el web del referèndum aquest dissabte. El portal publica una resolució signada pel president de la Sindicatura Electoral, Jordi Matas, a través de la qual es detallen els noms dels presidents, vocals i secretaris de cada sindicatura de demarcació. En la resolució es fa constar que la Sindicatura porta a terme aquests nomenaments «d'acord amb les previsions de la llei del referèndum».

En el cas de Girona els nomenats són l'advocat Jordi Casadevall, com a president, el llicenciat en dret i empresari immobiliari Josep Maria Llistosella, com a vocal, i l'advocat Jordi Díaz Comas, com a secretari.

El president Jordi Casadevall té un profund vincle amb ERC. Havia estat candidat a ser cap de llista de les eleccions municipals de Cassà per ERC fa 8 anys (el 2003, quan va ser escollit Emili Mató), és advocat i té 46 anys. Havia estat regidor de l'Ajuntament de Cassà fins que va anar a Madrid per donar suport al grup d'ERC al Parlament espanyol, on va treballar fins al 2011. Casadevall, que va ocupar el número dos de la llista d'ERC de Cassà, només va estar un any a l'Ajuntament, ja que l'agost del 2004 va dimitir per dedicar-se a la tasca de Madrid, cedint el seu lloc a Josep Vidal.

Malgrat exercir la tasca parlamentària de Madrid, Jordi Casadevall també mantenia relació amb Cassà i durant el referèndum per a la independència del desembre del 2009 va ser el president de la junta electoral i l'encarregat de donar a conèixer els resultats. Casadevall va ser presentat com a candidat a ocupar el número dos de la llista d'ERC a les eleccions al Congrés dels diputats de 2011, darrere la ripollesa Maria Teresa Jordà. Finalment, amb l'acord amb Reagrupament, va ocupar el tercer lloc.

En el cas de Barcelona, el president és Roc Fuentes, acompanyat de Susana Romero (vocal) i Antoni Fitó (secretari). A Lleida, Mariona Lladonosa serà la presidenta; Alexandre Sàrraga, el vocal i Simeó Miquel, el secretari; mentre que aquests càrrecs els ocuparan, respectivament, Xavier Faura, Montserrat Aumatell i Marta Cassany a Tarragona. Per últim, per a l'Aran s'han designat Maria Carme Vilanova Ramon (presidenta), Vicens Bitrià (vocal) i Armand Simon (secretari).