Assange avisa Espanya que «els tancs no funcionaran a Catalunya»

L'activista i fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va penjar un tuit on va qualificar d'«indignant» que l'Estat espanyol «acusi» l'editor del setmanari El Vallenc, Francesc Fàbregas, per donar suport al referèndum d'independència de Catalunya. Poc després, Assange va fer una altra piulada amb una imatge amb tancs tot advertint que «això no funcionarà a Catalunya». A més, va defensar que «els catalans tenen dret a l'autodeterminació». «Les detencions només unifiquen i enforteixen», en referència a l'arrest de Francesc Fàbregas, va reflexionar el fundador de WikiLeaks. En resposta, l'escriptor Arturo Pérez-Reverte va qualificar Assange de «perfecte idiota» i «ignorant sobre Espanya». La polèmica va tenir un gran ressò a les xarxes socials, fins al punt que una de les tendències consignades durant el matí per Twitter es referia precisament al fundador de WikiLeaks.