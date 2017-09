El TSJC ordena deshabilitar la web per inscriure´s com a voluntari al referèndum

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar a la Guàrdia Civil adoptar les mesures tècniques oportunes per deshabilitar el web que permet als ciutadans participar com a voluntaris en l'organització del referèndum i que identifiqui quins mitjans de comunicació amb seu a Catalunya han inserit publicitat institucional sobre l'1 d'octubre.

En un acte, la sala civil i penal del TSJC va acordar aquestes mesures cautelars en resposta a la sol·licitud formulada per la Fiscalia en la querella que va presentar la setmana passada contra el president català, Carles Puigdemont, i la resta de membres del Govern català per convocar el referèndum. De fet, el TSJC descarta, «de moment», fixar una fiança a Puigdemont i la resta de consellers, tal com sol·licitava la Fiscalia per assegurar responsabilitats econòmiques que poguessin derivar-se del procés penal obert.

Quant a la web que permet inscriure's com a voluntari en el referèndum, l'acte assenyala que és «un vehicle informatiu i organitzatiu del referèndum, la consecució del qual contravé allò resolt pel Tribunal Constitucional». Per això, l'acte considera que els webs relacionats amb el referèndum «han de ser desactivats, així que procedeix autoritzar expulsar-los d'Internet, mitjançant el bloqueig dels enllaços».

En aquest sentit, el TSJC encarrega «deixar de forma immediata fora de línia i deshabilitar qualsevol accés a través de les línies de dades»a la Guàrdia Civil.

La mesura afecta tant el web garanties.cat, on es va publicar inicialment el contingut de la llei del referèndum, com l'habilitat pel Govern perquè els interessats a col·laborar com a voluntaris en el referèndum es puguin apuntar.

Quant a la publicitat institucional o la propaganda relacionada amb el referèndum, el TSJC també requereix a la Guàrdia Civil que, «al més aviat possible», l'informi de quins mitjans amb seu a Catalunya han inserit aquesta publicitat. L'acte del TSJC eximeix d'aquesta ordre TV3 i Catalunya Ràdio, els màxims responsables de les quals ja van ser advertits en una providència dictada pel ple del Tribunal Constitucional el passat 7 de setembre.

Respecte a la petició de fiança que feia la fiscalia per a tot el Govern, el TSJC «no estima, de moment, oportuna» aquesta mesura, «tenint en compte l'incipient estat» dels actes i de les diligències que hauran de substanciar-se.

Quant als requeriments fets als alcaldes, el TSJC recorda que el decret pel qual es regula tot el relacionat amb el referèndum està suspès pel Constitucional.

Tot plegat arribava el dia després que la Guàrdia Civil tanqués la web del referendum.cat i que, acte seguit, el Govern n'obrís un altre amb domini fora d'Espanya.