Maza avisa els catalans que estaran «fora de la llei» si donen suport o voten l´1 d´octubre

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va advertir els catalans que si donen suport al referèndum, «aporten» o voten l'1-O estaran «fora de la llei». En una entrevista a la Cadena Cope, Maza també va dir que veu «milers» de catalans «abduïts» perquè «els estan convencent que no es preocupin, que tot és legal». A més, va afegir que assistir a una mesa l'1 d'octubre podria ser considerat com a «cooperació essencial» per a la celebració d'un «acte il·legal».

Pel que fa a l'acte de dijous a Tarragona, Maza va dir que la seva participació es pot considerar dins del dret a assistir a un acte multitudinari, tot i que «pot tenir diferents consideracions des del punt de vista jurídics» i va avisar que hi hauria un delicte de malversació en cas que s'hagi pagat part de l'organització amb diners públics. «S'està venent a Catalunya que aquests fets tenen certa cobertura legal, s'apel·la als drets humans i a legislació internacional, i és rotundament fals», va afirmar Maza, «se'ls està enganyant quan diuen que té indici legal».

Pel que fa als alcaldes que la Fiscalia crida a declarar per haver manifestat la seva disposició a donar suport a l'organització del referèndum, Maza va negar que el ministeri públic els estigui «amenaçant». «És una conseqüència de la llei, no amenaço a ningú», va dir. També va afegir que no pot «seleccions» uns quants alcaldes quan tots han signat els decrets. La fiscal creu que «sembla clar» que l'actitud dels alcaldes comporta els delictes de desobediència i prevaricació, i caldrà estudiar si també el de malversació si hi ha despesa pública. Maza va rebatre qui critica que s'està judicialitzant la política. «Això no és política, això són delictes, s'està donant la resposta legal», va asseverar.

D'altra banda, el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, va assegurar que cada jutge haurà de decidir si prohibeix actes de campanya, sempre que algú li demani. Segons Lesmes, cada jutge és independent i atendrà al seu criteri, seguint la llei, per prohibir o permetre cada acte. Lesmes ho va dir a Barcelona, després de reunir-se amb la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Preguntat pels periodistes sobre si s'haurien de prohibir tots els actes de campanya, Lesmes va dir que no havia anat a Barcelona a donar «instruccions» perquè ell no dirigeix la investigació i per tant no pot «preveure» les decisions dels diversos jutges. «Cadascun d'ells decidirà si és oportú, convenient i ajustat a la legalitat, d'ofici no ho faran, només a petició d'una part, valorant les circumstàncies del cas i amb absoluta independència, com sempre, i prendran la decisió que correspongui, que pot ser d'un tipus o d'un altre», va seguir explicant.

En tot cas, va dir que «no es pot oblidar que els jutges es deuen a la llei, no es pot esperar que no la compleixin». «Els jutges estan en allò que s'espera d'ells, amb serenitat, tranquil·litat, compromís per actuar amb plena independència, imparcialitat i responsabilitat en la defensa de l'ordenament jurídic», va prosseguir. «Sabran complir els seus deures professionals», va reblar, i va recordar que «si les lleis del Parlament han estat suspeses pel TC, s'atenen a això, és la seva obligació». Sobre el paper de la fiscalia, Lesmes va explicar que no està trepitjant l'actuació de cap jutjat, sinó que simplement demana coses als jutjats que ja tenen causes obertes o té iniciatives pròpies respecte assumptes no judicialitzats encara.

Lesmes va mantenir una trobada amb la Sala de Govern del TSJC durant la que va expressar el recolzament de l'òrgan de govern dels jutges als components de la carrera judicial destinats a Catalunya. Lesmes també va reiterar la ferma decisió del Consell de preservar la independència dels jutges en l'exercici de la seva funció jurisdiccional front a qualsevol acte que la pugui pertorbar.

Després d'interessar-se davant els membres de la Sala de Govern del TSJC per les necessitats i inquietuds dels integrants del poder judicial a Catalunya, el president del Suprem i del CGPJ va mostrar el seu convenciment que tot ells actuaran de forma independent, imparcial i responsable, d'acord a la llei i a la Constitució espanyola. Així, segons va explicar als periodistes, cap dels membres del TSJC li va reclamar reforços per tal d'afrontar l'important número de causes judicials que es poden obrir arran del referèndum.