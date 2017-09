La Fiscalia diu que les escoles són responsables dels menors que acudeixin a manifestacions

La Fiscalia General de l'Estat ha demanat a les Fiscalies provincials de Catalunya que recordin als centres educatius catalans que són responsables de la custòdia dels menors per molt que tinguin autorització dels seus pares per absentar-se del centre amb la finalitat d'assistir a manifestacions.

El fiscal delegat de Menors, José Javier Huete, ha remès una instrucció als fiscals en cap i fiscals de menors de les quatre províncies catalanes després de tenir coneixement que menors que cursen ensenyament obligatori estan demanant als seus centres autorització per no assistir a classe per participar en manifestacions per l'1-O. En la seva instrucció, demana als fiscals que facin un seguiment individualitzat i un expedient de risc de cada cas de menors que s'absentin de centres educatius. També els emplaça a requerir a la conselleria d'Educació que recordi als centres educatius sota la seva competència que, encara que els menors tinguin autorització dels seus pares, i més encara si no la tenen, la comunicació de la seva assistència a manifestacions no eximeix els centres de les seves obligacions de custòdia.

Tampoc aquesta comunicació eximeix els pares o tutors ni els centres de la responsabilitat civil pels danys materials o personals que puguin causar els menors, o que puguin causar-se a si mateixos durant la seva participació en aquestes concentracions o manifestacions.



Depurar responsabilitats

D'altra banda, el Ministeri d'Educació ha requerit al departament d'Ensenyament que «depuri responsabilitats» entre els responsables de donar suport a activitats relacionades amb l'1-O en diversos centres educatius realitzades en horari lectiu i sense prèvia autorització dels pares ni comunicació al director.

Fonts del Ministeri han informat que aquest requeriment es produeix després d'haver tingut coneixement a través de mitjans de comunicació que alguns professors han donat consignes perquè els estudiants surtin a manifestar-se davant dels edificis públics. «A l'ampara de l'establert en l'article 44 de la Llei 2971998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, es requereix al departament d'Ensenyament que procedeixi a restaurar els drets conculcats i depuri responsabilitats entre els responsables», es pot llegir en el requeriment.

Segons les fonts consultades, doncs, el Ministeri exigeix a la Generalitat que depuri responsabilitats en «centres escolars, equips directius i professors».