Colau acusa la policia de cometre agressions sexuals durant les càrregues

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha acusat els cossos i forces de seguretat de l'Estat de cometre "agressions sexuals" durant les càrregues a Barcelona per impedir l'1-O.

"Ens han arribat diversos testimonis de dones que no només van patir les càrregues policials, sinó que també denuncien agressions sexuals. Hi ha més d'un cas. Tenim una testimoni directa, per exemple, de la Barceloneta", ha explicat, en declaracions a RAC1, l'alcaldessa de Barcelona, que ha subratllat que la d'ahir "no va ser una actuació policial normal".

Ahir a la nit, Ada Colau ja va anunciar a través de Twitter que l'ajuntament de Barcelona ofereix assistència jurídica als ferits durant les càrregues policials.

D'una altra banda, l'alcaldessa de Barcelona ha reclama al Govern central que es faci càrrec dels desperfectes a les escoles.

"Si per perseguir urnes ha de destrossar una escola, s'atempta el sentit comú i qualsevol sentit de decència democràtica", ha declarat Ada Colau.