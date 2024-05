Una guatemalenca i una argentina comparteixen el Premi Internacional Princesa de Girona

L'enginyera química guatemalenca Susana Arrechea i la química argentina Yarivith Gonzalez Peña han estat les guanyadores del Premi Internacional 2024 de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) en les categories de CreaEmpresa i Investigació, respectivament.

El nom de les dues guardonades s'ha donat a conèixer en una cerimònia celebrada a La Nave a Madrid presidida per Felip VI, amb la qual s'ha posat el fermall al ‘Tour del talent’ que la FPdGi ha desenvolupat per tercera edició, amb parades prèvies a Lleida, Cadis, Salamanca i Santander.

És la primera ocasió en la qual la fundació que presideix la princesa Elionor dirigeix a joves talents de Llatinoamèrica el seu premi internacional, dotat amb 20.000 euros.

Enginyera química i doctora en Nanociència i Nanotecnologia, Arrechea (Ciutat de Guatemala, 1988) és cofundadora i directora de Programes Globals de l'empresa amb enfocament social New Sun Road Guatemala, una iniciativa sorgida a la Universitat de Califòrnia Berkeley d'Estats Units on va fer estada amb una beca Fulbright.

Criada en una comunitat rural del país centreamericà, l'empresa d'Arrechea ha desplegat els anomenats Centres Comunitaris Digitals en zones sense accés a l'energia de la xarxa nacional.

Gràcies a l'energia solar, es genera electricitat per aconseguir connexió a internet i ajudar a la formació de dones indígenes en capacitats digitals, a més de fomentar l'educació de nenes i adolescents en àmbits com la ciència, la tecnologia i les matemàtiques.

Arrechea, present en l'acte, ha animat els joves a perseguir els seus somnis: “Gaudeixin, que ningú apagui la nostra il·lusió per aconseguir l'impossible”.

En el cas de González Peña, també nascuda el 1988, està a la recta final d'un doctorat en Química a la Universitat de San Luis d'Argentina.

La seva recerca se centra en el desenvolupament de mètodes per reciclar i recuperar metalls, com el liti, el manganès o el níquel, provinents de bateries de ions de liti de vehicles elèctrics i residus d'aparells electrònics.

El jurat també ha valorat la seva contribució a l'educació ambiental i el fet de portar la ciència als col·legis a Amèrica Llatina.

Per videotrucada, González Peña ha subratllat que el premi li enforteix la seva determinació per “seguir explorant noves fronteres de la recerca” i contribuir a “una ciència transferible per empoderar les noves generacions”.

Amb la concessió del premi Internacional, queda completat el palmarès d'aquest any de l'FPdGi després que s'anunciessin els altres quatre guanyadors en les diferents parades del ‘Tour del talent’.

Els guardonats són l'arquitecte Daniel Millor Vela (Social); l'actriu Victoria Luengo (Art); el biòleg Moisés Expósito (Recerca) i l'emprenedor social Antonio Espinosa de los Monteros (Empresa).

Els premis es lliuraran en la cerimònia prevista a principis de juliol presidida per la princesa Elionor al costat dels reis i la infanta Sofia.

Abans de la cerimònia ‘Connexió talent iberoamericà’, el rei ha conegut els cinc projectes d'impacte i ha xerrat amb els seus responsables acompanyats per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, i el president de l'FPdGi, Francisco Belil.

Felip VI també ha visitat el taller de Guillermo Martínez Gauna-Vivas, Premi Princesa de Girona Social 2020, director de l'ONG Ajuda'm3D, enfocada a fabricar pròtesis mecàniques utilitzant la impressió 3D que destina a finalitats humanitàries.