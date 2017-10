La regidora del PP a Palamós abandona el grup arran de la repressió policial

L'única regidora del PPC a l'Ajuntament de Palamós (Baix Empordà), Vanessa Mányik, ha abandonat el grup municipal arran de la repressió policial i l'actuació de l'Estat amb l'1-O. Al seu escrit de renúncia, la regidora –que passa a ser no adscrita- assegura que sent "una profunda decepció" i diu que no pot "sortir a defensar" el govern espanyol per haver fet servir l'ús de la força en nom de la legalitat. Acusa l'Estat d'haver "fomentat la tensió a Catalunya", entrant fins i tot "en el terreny de la por" i diu que l'actuació de la Moncloa ha aconseguit fer "més que mai, apologia de l'independentisme, fins i tot en aquelles persones que no volien anar a votar" al referèndum. "El descontent i les tensions que hem viscut han passat ja de defensar un referèndum amb un sí o un no a la independència, sinó a voler votar pel sol fet de no sotmetre's per la por a perdre, fins i tot, el dret a expressar-se", afirma a l'escrit que ha fet públic Mányik.