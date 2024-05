L'acusat del crim de Calonge diu que va matar la víctima d'un tret perquè estava "terroritzat" i li reclamava un deute

L'acusat de matar un home a Calonge el 13 de setembre del 2020, segrestar una dona i violar-la ha admès que va disparar contra la víctima mortal, però al·lega que el sexe amb la supervivent va ser consentit: "Ella va voler". El processat, que ha declarat al final del judici, ha afirmat que va anar fins al bordell de Platja d'Aro per oferir un cotxe per saldar un deute de 500 euros per drogues. L'acusat sosté que és "mentida" que oferís 2.000 euros per passar 24 hores amb la dona que exercia la prostitució i al·lega que va acabar anant amb cotxe amb les víctimes fins a una zona boscosa perquè el tenien amenaçat i li exigien que pagués el deute. El processat diu que va disparar perquè estava "terroritzat" i no podia pagar.

L'acusat ha declarat al final del judici, que es fa amb jurat popular a la secció tercera de l'Audiència de Girona, i ha respost a totes les preguntes. L'interrogatori del fiscal, de l'acusació particular i de la defensa s'ha allargat tot el matí i el processat ha afirmat que la supervivent, la propietària del prostíbul i els investigadors dels Mossos d'Esquadra han "mentit" en les seves declaracions.

Segons la seva versió, havia anat al bordell de Platja d'Aro unes deu o quinze vegades abans de la matinada dels fets. No sempre era per contractar els serveis sexuals d'alguna de les dones que hi exercien la prostitució, també ha assegurat que hi anava a comprar cocaïna. Els diners a canvi de sexe els havia abonat pagant per avançat però ha afirmat que va acabar acumulant un deute de 500 euros per la droga. Una afirmació que la responsable de l'establiment va negar al judici.

L'acusat ha exposat que una setmana abans del 13 de setembre del 2020, va trobar una nota enganxada al vidre del seu cotxe exigint-li que pagués abans del dia 14. En aquell moment, remarca, no es va sentir especialment amenaçat ni va tenir por. No tenia feina ni diners per abonar els suposats 500 euros, ha dit.

Al llarg del 12 de setembre va estar prenent alcohol i cocaïna. En concret, segons ha exposat, es va beure entre deu i catorze cerveses i va consumir mig gram de droga. Ja de matinada, la mitjanit del dia 13, va decidir anar fins al club a bord d'una moto amb l'objectiu d'oferir el seu cotxe per saldar el deute. Quan va arribar allà, la propietària del local no va acceptar la proposta. Segons el seu relat, llavors va fer sortir un home "amb bigoti" que el va amenaçar i li va exigir el pagament. També ha exposat que li van "ordenar" que deixés la seva moto.

Per intentar guanyar temps i perquè, segons diu, estava "espantat" i temia que li poguessin fer mal a la seva família, va acabar dient que tenia diners a casa. Per això, va pujar al vehicle de la víctima mortal -que el va passar a recollir- juntament amb la supervivent. A preguntes del fiscal, Víctor Pillado, el processat ha dit que no sap per què també hi anava la dona, que era una de les treballadores del prostíbul, i tampoc li va semblar estrany: "Potser li van dir que venia a treballar".

L'acusat ha negat el relat tant de la supervivent com de la propietària del local i del seu marit que van explicar al judici que va anar fins al bordell i va oferir 2.000 euros a canvi de passar 24 hores amb la dona que exercia la prostitució: "Si no tenia ni un euro, com ho podia oferir?".

El processat ha dit que el van portar amb cotxe fins al domicili que compartia amb el seu pare, a Sant Antoni de Calonge. Va pujar a dalt, sol, i va decidir agafar una escopeta de caça del seu pare i una caixa amb munició. No es va fixar, afirma, que fossin projectils de "caça major" i no de perdigons: "No vaig ni obrir la llum". És conscient que no tenia llicència d'armes perquè li van retirar arran d'una condemna per violència masclista el 2016 i ha assegurat que va decidir dur-la "per protegir-se".

Dispara al cor sense apuntar

Aleshores, va agafar el cotxe del seu pare i es va trobar amb les víctimes. L'home sosté que havia ordit l'engany que tenia els diners en un altre domicili. Va conduir fins a una urbanització apartada, en un lloc on sabia que hi sovintejaven caçadors i que, de fet, l'endemà al matí hi serien per fer una batuda: "Només pensava que si passava alguna cosa em poguessin trobar".

Allà, va fingir que s'havia equivocat de claus i va dir a les víctimes que havien de tornar a casa del seu pare. Ho van fer i, després, van desfer el camí fins al mateix lloc. L'acusat ha declarat que el conductor li va prendre les claus i, ja al lloc, el va veure obrint el maleter del seu vehicle i regirant. Segons ha exposat, llavors va entrar en pànic perquè va pensar que estava agafant una pistola i va veure que tenia un bidó amb benzina: "Pensava que em mataria i em calaria foc".

La víctima mortal, de nit i en una zona sense il·luminació, se li va anar acostant. Segons el seu relat, li va dir en diverses ocasions que parés però no li va fer cas. "Estava terroritzat, l'amenaça era real i estava acollonit, no m'ho vaig pensar", ha afegit. Va carregar l'escopeta i, quan el tenia a una distància aproximada d'un metre, va obrir foc. Ha assegurat que no tenia intenció de matar-lo i que no va apuntar. L'impacte va ser directe a la zona del cor i, segons els forenses, no va tenir cap possibilitat de sobreviure.

Després, seguint amb la versió del processat, la dona va pujar voluntàriament al cotxe d'ell. La supervivent va explicar al judici que ell l'havia agafat amb força i l'havia arrossegat fins a l'altre vehicle. Ell ho nega, però no troba cap explicació als morats que tenia la dona. Tampoc ha trobat resposta a la pregunta del fiscal de si li semblava lògic que la supervivent volgués pujar "al cotxe de l'assassí" just després de presenciar com havia matat un home d'un tret: "Va ser així".

Ni segrest ni violació

Va engegar el cotxe i van marxar d'allà. El processat diu que va viure "una nit de terror" que no li desitja "a ningú" i descarta la tesi de les acusacions, que matés el conductor perquè era l'únic "obstacle" per poder violar la dona. Segons la seva versió, la dona va estar des del primer moment "molt pendent d'ell" i tranquil·litzant-lo: "Jo necessitava comprensió". Així, rebutja que la violés i ha afirmat que va ser ella qui va iniciar el contacte sexual.

"Era molt insistent i al final vaig caure, vaig accedir", ha dit. També descarta el relat de la supervivent que assegura que la va violar en dues ocasions durant les hores que la va tenir segrestada i diu que va ser en una sola vegada. Al judici, i davant del jurat popular, ha argumentat que no hi va haver cap expressió verbal o no verbal de la supervivent que el fessin pensar que ella no volia tenir sexe: "Va fluir i ja està".

La dona va explicar que, quan es va fer de dia, va aprofitar que l'acusat havia sortit del cotxe a fer les seves necessitats per fugir muntanya a través. Ell també ho nega i diu que hauria pogut marxar en qualsevol moment i que el lloc on havia parat estava a prop d'una carretera. Afegeix que, fins i tot, li va oferir les claus del cotxe.

Unes hores després, i quan ja havia amagat l'escopeta i la munició al bosc, va decidir tornar cap a casa el seu pare. Allà l'esperaven els Mossos d'Esquadra, que el van detenir. Els investigadors van dir al judici que no va dir res quan li van comunicar l'arrest. Ell, per contra, assevera que va negar les violacions des del primer moment i que el caporal menteix. Al·lega, en aquest sentit, que va col·laborar amb la policia en tot allò que li van demanar, tot i que no es va acollir al dret a no declarar tant davant de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos com al jutjat d'instrucció. No va prestar declaració en seu judicial fins dos mesos després dels fets.

40 anys de presó

El fiscal Víctor Pillado manté la petició de 40 anys de presó pels delictes d'assassinat agreujat, tinença il·lícita d'armes, violació continuada i detenció il·legal. La defensa sosté inicialment que va ser homicidi amb atenuants i nega les agressions sexuals i el segrest.

Està previst que el magistrat president entregui dijous al matí l'objecte del veredicte al jurat popular, que es retirarà a deliberar.