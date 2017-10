El camí del 155: Consell de Ministres dissabte i plenari del Senat a finals de mes

L'Estat segueix endavant per aplicar l'article 155 en considerar que la segona carta enviada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no respon al requeriment previ perquè aclarís si s'havia declarat o no la independència. Així, com va anunciar ahir el Govern espanyol en un comunicat, el tràmit continua amb el següent pas: un Consell de Ministres extraordinari que tindrà lloc demà dissabte a les 10 del matí per concretar i aprovar les mesures que volen aplicar a Catalunya.

Un cop el Consell de Ministres aprovi les mesures, les remetrà al Senat per a la seva aprovació per majoria absoluta (que el PP té).

Abans, el Senat haurà de reunir la Mesa, integrada pel PP, PSOE i PNB. Fonts de la cambra alta van confirmar a l'agència Efe que el president de la Mesa, Pío García-Escudero, ha convocat per demà mateix la reunió per qualificar l'escrit del govern espanyol i la manera en què les mesures seran estudiades i debatudes pel Senat.

La tramitació està regulada en l'article 189 del Reglament del Senat però no hi ha terminis prefixats. En tot cas, ha de passar per la Mesa, per una Comissió i pel ple on al final es votarà (i que podria tenir lloc el 30 o 31 d'octubre).

El primer pas, el de la Mesa, és important. Primer perquè rebran l'escrit del govern, el qual ha d'incloure «el contingut i abast de les mesures proposades, així com la justificació d'haver-se realitzat el corresponent requeriment al President de la Comunitat Autònoma i la del seu incompliment». En segon lloc, perquè la Mesa, on el PP té la mateixa majoria absoluta que a l'hemicicle, és segons l'article 189 del Reglament el que ha de determinar si les propostes passen a través de la Comissió General de Comunitats Autònomes (on poden intervenir tots els presidents autonòmics que vulguin, a més dels portaveus dels grups parlamentaris i dels grups territorials) o bé a través d'una Comissió conjunta creada expressament per a l'ocasió (integrada almenys per senadors de la Comissió Constitucional i després pels senadors de les comissions que estiguin afectades per les mesures que proposa el govern espanyol).

Aquest segon tipus de comissió és la que preferiria el PP, ja que la decideix la Mesa i seria més àgil. La Mesa establirà quan es reuneix la comissió però no podrà ser ni dimarts ni dimecres perquè no pot coincidir amb un ple ordinari. Això sí, es reunirà dues vegades. La primera, segons el Reglament, per requerir «per mitjà del president del Senat, al President de la Comunitat Autònoma perquè en el termini que es fixi remeti quants antecedents, dades i al·legacions consideri pertinents i perquè designi, si ho considera procedent, la persona que assumeixi la representació a aquests efectes». És a dir, a més d'enviar documentació i al·legacions, Puigdemont pot anar al Senat a defensar la seva postura o enviar-hi algú.

Després es reunirà la Comissió per segona vegada per «formular la proposta raonada sobre si és procedent o no l'aprovació sol·licitada pel Govern, amb els condicionaments o modificacions que, si escau, siguin pertinents en relació amb les mesures projectades». És a dir, en teoria la comissió pot corregir les mesures de l'executiu, cosa improbable perquè el PP disposa de la majoria absoluta.

Llavors, la proposta de la Comissió passa al ple del Senat on se «sotmetrà a debat». Hi haurà «dos torns a favor [d'aplicar el 155] i dos en contra, de vint minuts cadascun» i amb «intervencions dels portaveus dels grups que ho sol·licitin, pel mateix temps». Conclòs el debat, es votarà la proposta i es necessita la majoria absoluta que el PP té, tot i que espera el suport de PSOE i Cs (serien 214 senadors dels 266 que conforma el Senat).

Segons fonts consultades per Efe, el ple on es debatrà i votaran les mesures no es podrà celebrar la setmana que ve (es plantejava que fos el 27 d'octubre en cas que el Consell de Ministres s'hagués reunit ahir). A més, com que les comissions (com la que tramitarà el 155) no poden coincidir amb un ple –com és el cas de dimarts i dimecres de la setmana que ve–, el ple que debatrà i votarà les mesures s'endarreriria molt probablement al 30 o 31 d'octubre.