Montilla: "Fa temps que sé el que he de fer"

L'expresident de la Generalitat i senador del PSC, José Montilla, no aclareix el sentit del seu vot en l'aplicació del 155. "Fa temps que sé el que he de fer. Divendres al Senat", ha piulat aquest diumenge a través del seu compte de Twitter Montilla. A més, l'expresident ha donat "les gràcies als bons amics.... i als 'trolls' pels seus consells".



El Senat votarà divendres que ve l'aplicació de l'article 155 que suposa la intervenció total de l'autogovern de Catalunya i el senador socialista encara no ha dit quin serà el seu vot. Aquest dilluns el PSC celebra una reunió executiva després que diversos alcaldes socialistes s'hagin oposat a l'aplicació del 155, entre ells Núria Parlon, Jordi Ballart, Josep Mayoral i Ignasi Giménez.