ERC: Trobarem la manera de participar en eleccions il·legítimes de 21-D

ERC considera les eleccions del 21D convocades pel president del Govern, Mariano Rajoy, com "il·legítimes" i "un parany", però desitja "trobar la forma" de "participar" en elles "d'alguna forma" encara no decidida.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, el portaveu d'aquest partit, Sergi Sabrià, ha indicat que considera la "república" declarada divendres passat pel Parlament "com l'únic poder legítim a Catalunya".

Ha admès, no obstant això, que l'administració catalana ja no està controlada pels que fins fa poc la governaven, ja que segons ha dit, "ha estat ocupada de forma il·legal" per persones "imposades des del Govern central i no elegides democràticament pels catalans".

Per a ERC, l'aplicació de l'article 155 constitueix "un cop d'Estat contra les institucions democràtiques catalanes" ja que el que es pretén és "usurpar-les per la força i governar-les per persones que no han estat votades pels catalans".

"La nostra república no té la capacitat d'imposar-se que nosaltres voldríem i per això cal defensar junts les nostres institucions", ha indicat Sabrià abans de demanar que es preservi "la unitat" de l'independentisme.

Sobre les eleccions del 21D, ERC les percep com "un parany" i les veu "il·legítimes" en no haver estat convocades "per l'única persona que pot fer-ho segons l'Estatut d'Autonomia vigent, que és el president de la Generalitat".

"Però les urnes no ens fan por, -ha puntualitzat- nosaltres no vam agredir les urnes com van fer ells, les defensem, de manera que el 21 de desembre trobarem la forma d'estar presents, presentant-nos d'alguna forma, ja que ha de ser una oportunitat més per consolidar la república".

Segons el portaveu d'ERC, "la unitat republicana és absolutament imprescindible", pel que ha advocat per mantenir "converses" i per "trobar la millor forma" de què l'independentisme estigui present en els esmentats comicis.

Sabrià no ha volgut donar més detalls al respecte, com per exemple si tornaria a haver una "llista única" a l'estil de Junts pel Sí, o no, però ha demanat que, en qualsevol cas, sigui "una decisió conjunta".

Pel que respecta al Parlament i a l'activitat dels diputats, Sabrià ha precisat que ERC "no assumeix" que hagi estat dissolt i s'ha limitat a apuntar que si la presidenta Carme Forcadell ha desconvocat una reunió de la Junta de Portaveus "no ha estat per voluntat pròpia".

Per a ERC, les querelles anunciades pel fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, obeeixen "a una sola estratègia, que és la de la de la repressió, malgrat que diguin que volen tornar a la normalitat". EFE